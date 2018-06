Wildbook: Facebook für Tiere arbeitet mit KI für einen guten Zweck

Facebook ist mittlerweile so tot, wie eh und je! Scheint, als hätte jede Anwendung ein Ablaufdatum. Während wir uns jetzt auf Twitter, Instagram und Snapchat tummeln, bekommt dafür das Tierreich ein eigenes soziales Netzwerk. Anstatt hier aber Urlaubsfotos und Babyankündigungen mit den Steppen-Nachbarn zu teilen, werden im sogenannten „Wildbook“ Daten von Tieren gespeichert, die Naturschützern helfen könnten, Arten vor dem Aussterben zu bewahren.

Wildbook ist eine Open-Source-Software und sammelt Daten von Flickr und YouTube, wo Nutzer Bilder und Videos von ihrer Safarireise, ihrem Whale Watching und ihren Wildlife-Trips posten. Naturschützer können aber auch selber Fotos hochladen. Die Plattform von Wildbook verfolgt dann immer ein und dasselbe Tier in verschiedenen Bildern, so dass Naturschützer die Lebewesen durch ihr Leben verfolgen und sich ein besseres Bild von der Größe der Population machen können.

Andere Informationen können manuell hinzugefügt werden, wie beispielsweise das Geschlecht des Tieres, das Alter, wo es fotografiert wurde und welches andere Individuum in der Nähe war. Jedes Tier bekommt sein eigenes Profil, um die Sichtungen und damit die Population zu verfolgen.

An dem Projekt arbeiten die Entwickler tatsächlich schon seit 2003 und es wurde durch ein anderes Tool namens Wild Me inspiriert, bei dem man versuchte, die Population von Walhaien zu ermitteln. Man nutzte damals einen Algorithmus, der von Astrophysikern entwickelt wurde, um Sterne am Nachthimmel zu zählen. Die Gruppe hinter Wild Me erkannte, dass der Algorithmus auch hervorragend dazu geeignet war, Walhaie mit ihrer gefleckten Haut zu unterscheiden, weil die eben große Ähnlichkeiten mit dem sternenbedeckten Himmel hat.

Doch der Algorithmus war nur der Anfang. Inzwischen hat man eine Datenbank aufgebaut, die sich nun Wildbook nennt. Hier setzt man auf eine aktualisierte, KI-gestützte Mustererkennungssoftware, um die Tiere zu unterscheiden. Diese funktioniert ähnlich wie bekannte Gesichtserkennungssoftware, die Punkte im Gesicht vergleichen.

Tiere lassen sich aber nicht immer von vorne fotografieren, weshalb Wildbook sein Mustererkennungswerkzeug auf andere Körperteile anwendet. Die Forscher wählen bestimmte Merkmale aus, wie die Streifen eines Zebras oder die Grate am Schwanz eines Wals, die sich häufig in Bildern zeigen und die von Tier zu Tier so unterschiedlich sind, dass sie von Maschinen unterschieden werden können.

Wildbook kann helfen, die Liste der gefährdeten Tiere im Auge zu behalten. Auch Reaktionen auf Umweltbelastungen, der aktuelle Wachstum und die Gewohnheiten der tierischen Kollegen, lassen sich über das Tool herausfiltern. Der größte Druck auf die Tierwelt sind natürlich wir Menschen. Die Welt durchlebt derzeit das, was Wissenschaftler die „sechste Ausrottung“ nennen. Doch Technologien wie eine künstliche Intelligenz könnte dazu beitragen, dass Menschen Teil der Lösung werden, nicht nur der Grund für das Problem.

via: fastcompany