Windows 10: Cortana führt künftig durchs Setup

Vielen ist Cortana bisher nur als interaktive Suche bekannt, die auch Termine auf Sprachbefehl erstellen kann. Das mag daran liegen, dass Microsoft mit der Verbreitung von neuen Features außerhalb der USA noch sehr zögerlich vorgeht. Doch der Funktionsumfang wird immer weiter ausgebaut.

Jetzt ist bekannt geworden, dass Microsoft Cortana dazu nutzen möchte Windows auch per Spracheingabe einrichten zu können. Dabei unterstützt die digitale Assistentin den Nutzer, liest die entsprechenden Texte auf dem Bildschirm auf Wunsch vor und wartet geduldig auf den gesprochenen Befehl.

Wie Windows Central berichtet, testen die Redmonder aktuell eine neue Einrichtungsmethode mit Hilfe von Spracheingaben und Unterstützung von Cortana. Die aktuelle, intern getestete, Windows 10 Version soll dabei standardmäßig auf Sprachbefehle des Benutzers warten. Cortana kann dabei die aktuellen Installationsschritte kommentieren.

Für den normalen Nutzer scheint dies erst einmal nicht sinnvoll, doch Microsoft verfolgt damit weit mehr als dem Heimanwender eine weitere Möglichkeit zu bieten das Setup durchzugehen. Cortana stellt somit einen barrierefreien Einrichtungsproess dar und ermöglicht es somit auch blinden Nutzern den PC neu aufzusetzen.

Der normale Installationsprozess wird zudem überarbeitet, aber man braucht keine Angst haben, dass einem nun die Nutzung von Cortana aufgezwungen wird. Das Ganze wird optional sein, die herkömmlichen Einrichtungsmethoden werden weiterhin voll unterstützt. Es ist dem Nutzer also freigestellt per Touch, Maus und Tastatur oder eben per Sprachbefehl durch das Setup zu klicken.

Doch viel interessanter ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass WIndows 10 künftig auch auf IoT Geräten laufen soll. Mit der Einrichtung via Cortana könnte man beim Installieren von Windows somit auf einen Bildschirm verzichten und das Ganze per Sprachbefehl durchführen. Ein entsprechender Anwendungsfall wäre hier der Raspberry Pi, aber auch Kühlschränke oder weitere technische Geräte im Heim könnten somit mit Windows 10 ausgestattet werden.

Weiterhin geht Microsoft einen Schritt weiter um Amazon Echo oder Google Home etwas entgegenzustellen. Cortana wird somit zur direkten Konkurrenz ausgebaut, was ja bereits vor einiger Zeit vermutet wurde, so aber leider nicht direkt eingetreten ist. Dies wird sich nun hoffentlich bald ändern.