Windows 10 S: Bald für alle Windows-Versionen verfügbar

Der große Erfolg vom separaten Windows 10 S Modus blieb weitestgehend aus. Microsoft hatte sich bestimmt mehr erhofft, doch zeigt sich wie immer, zufrieden. Doch merkt man an der nun angekündigten Veränderung, dass das Unternehmen mit seinem damaligen Plan auf dem Holzweg entlang spaziert ist. In einem Blogeintrag verkündet Microsoft-Manager Joe Belfiore, dass man viel Feedback erhalten habe und nun entsprechend darauf reagiert.

Windows 10 S wurde damals als eine spezifische Konfiguration von Windows 10 Pro vorgestellt, die vor allem für Bildungseinrichtungen entwickelt wurde. Auf Rechnern mit diesem Betriebssystem können ausschließlich Apps aus dem Microsoft Store heruntergeladen werden. Das soll besonders sicher sein, da man so kein Risiko beim Downloaden von Apps aus anderen Quellen eingeht. Für die Rechner in Schulen, macht dieses Betriebssystem also durchaus Sinn.

Was nun folgt, ist der S-Modus für alle. Das bestätigte nun auch Belfiore offiziell. So sollen jetzt nicht nur ausgewählte Geräte das System vorinstalliert haben. Eines davon ist der Surface Laptop sowie noch 20 andere Rechner von Microsofts OEM Partnern.

Ab dem nächsten Update von Windows 10 können Kunden wählen, ob sie einen neuen Windows 10 Home oder Windows 10 Pro PC mit aktiviertem S-Modus kaufen oder upgraden möchten. Geschäftskunden können auch mit Windows 10 Enterprise den S-Modus einsetzen. Wenn ein Kunde das Betriebssystem nicht mehr nutzen möchte, kann er auch kostenlos auf das reguläre Windows 10 umsteigen. Das ist zurzeit nicht möglich.