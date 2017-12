Um Straßen und Gehwege schnee- und eisfrei zu halten, wird häufig Streusalz benutzt. In Großbritannien kann es vorkommen, dass die Straßenbaubehörden in einer kalten frostigen Winternacht bis zu 35.000 Tonnen Salz auf den Straßen verteilen. Solche Auftau- und Antirutschmittel sind in solchen Mengen nicht nur eine finanzielle Belastung, sondern können auch schädlich für die Umwelt sein. Pflanzen, Boden und Grundwasser werden von dem Streusalz beeinträchtigt. In Deutschland werden deshalb umweltschonende, salzfreie Streumittel empfohlen.

In Großbritannien hat ein Forscher der University of Birmingham nun eine andere Möglichkeit gefunden, die Menge an Streusalz zu regulieren. Die Lösung: Ein IoT-System für Streudienste, welches mit Temperatursensoren arbeitet. Das Konzept wird von einem Professor der Universität, Lee Chapmen, bereits seit einem Jahr entwickelt. Er gewann erst vor Kurzem beim „Intelligent Infrastructure Hub“, da sein System „Wintersense“ kostengünstig, autonom und schnell arbeitet.

Das Ganze funktioniert so, dass die Temperatursensoren entlang relevanter Straßen installiert werden. Sie sind klein und leicht, sodass beispielsweise Straßenlaternen oder Schilder ein geeigneter Ort zur Anbringung sind. Werden mehrere von ihnen aufgehängt, entsteht ein Netzwerk von Sensoren, die das gesamte Straßennetz und deren Beschaffenheit überwachen.

“Our sensors are an order of magnitude cheaper than existing solutions, and light enough to be mounted on any lamp post, gantry or road sign, which means a dense network of sensors can be rapidly deployed along a road network to provide a highly granular picture of road surface conditions.” Lee Chapmen

Die Sensoren messen per Infrarotthermometrie welche Temperatur die Straßenoberfläche hat. Natürlich passiert das in Echtzeit. Die Daten werden mit denen von örtlichen Wetterstationen kombiniert, sodass am Ende ein möglichst genaues Abbild der Straßen geschaffen werden kann. Erkennt man, dass die Wege hier und dort gefrieren werden, können die Streudienste genau dort ihre Arbeit verrichten. Das System ist als Internet of Things Lösung gedacht, da hier mehrere Netzwerke Daten miteinander austauschen.

Wintersense könnte grundloses Streuen von Salz bald überflüssig machen. In Zukunft sollen die wichtigsten Straßen in Großbritannien mit den Sensoren ausgestattet werden.

Quelle: wintersense