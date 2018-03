Wird Apple bald ein MacBook Air für unter 1000 Dollar vorstellen?

In den letzten Jahren ist vor allem ein Apple Analyst aus der Menge herausgestochen. Ming-Chi Kuo lag in der Vergangenheit sehr oft richtig, was künftige Produktpläne von Apple angeht. Für das iPhone 6 und das 7er Modell prophezeite er eine lange Liste von Features, die am Ende tatsächlich in beiden Geräten auftauchten. Von vielen Medien wird er als „der genaueste Apple-Analyst der Welt“ bezeichnet. Nun veröffentlicht Kuo einen neuen Report, in dem er voraussagt, dass Apple ein neues MacBook zu einem günstigeren Preis veröffentlichen wird.

Der Bericht kommt überraschend, denn normalerweise sind Produkte des iPhone-Hersteller im oberen Preis-Segment angesiedelt. Ob dies gerechtfertigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ming-Chi Kuo erwartet, dass Apple im zweiten Quartal 2018 ein neues 13-Zoll MacBook Air zu einem „erschwinglichen“ Preis auf den Markt bringen wird. Laut dem KGI-Analysten will das Unternehmen mit dieser Methode die MacBook-Verkäufe in diesem Jahr um 10-15 Prozent steigern.

Details über das neue MacBook Air sind spärlich, aber der Bericht von Kuo bestätigt ein Gerücht, welches Anfang des Jahres auf der Webseite Digitimes veröffentlicht wurde. Schon damals wurde über diese Vorgehensweise von Apple gemunkelt. Die MacBook Air Linie ist in den letzten Jahren weitgehend stagniert, da das Unternehmen den Fokus eher auf das 12-Zoll MacBook und MacBook Pro verlagert hat.

Der KGI-Analyst beruft sich für seine Prognose auf Informationen aus der Zulieferkette von Apple. Auch in der Vergangenheit konnte er anhand dieser Quellen Prophezeiung für weitere Geräte treffen. Passend dazu liefert Kuo auch noch Informationen zu anderen Produkten des Apple Portfolios. Demzufolge soll in der zweiten Jahreshälfte eine Neuauflage der AirPods auf den Markt kommen. Außerdem soll laut Kuo ein iPhone mit 6,1 Zoll als Einstiegsmodell veröffentlicht werden.

Was an den Vorhersagungen des Analysten dran ist, kann man jetzt noch nicht sagen. Fakt ist, dass Kuo in den vergangenen Jahren immer ins Schwarze getroffen hat. Wenn er wirklich Recht haben sollte, wird das neue MacBook Air für unter 1000 Dollar zu bekommen sein. Bei dem Preis wird dann wohl auch die Ausstattung eher Mau ausfallen, aber das bleibt abzuwarten.

via: 9to5mac