Wird das Essential Phone 2 mit neuer Technologie wiederbelebt?

Die Firma wurde 2017 gegründet und brachte das Essential Phone 1 mit der ersten Notch im Sommer des gleichen Jahres auf den Markt. Leider brauchte das Smartphone hierzulande viel zu lang, bis es offiziell erhältlich war, sodass ein echter Erfolg mehr oder weniger ausblieb. Ende letzten Jahres wurde die Produktion des Essential PH-1 dann eingestampft, doch nun will man es mit einem zweiten Gerät noch einmal wissen.

War das Unternehmen unter Andy Rubin seinerzeit der erste Hersteller – auch vor dem Apple iPhone X – der eine Notch oben im Display positionierte, soll das neue Smartphone diesmal komplett ohne Notch und Loch im Display auskommen. Eine Selfie-Kamera und ein Fingerabdrucksensor sollen sich stattdessen hinter einem halb-transparenten OLED-Display befinden. Das zumindest legen Dokumente nahe, die SlashGear vorliegen. Eine derartige Technik ist uns bislang nur von der Mobvoi TicWatch bekannt. Das Gerät verwendet jedoch ein monochromes FSTN-LCD-Display und ein darunter liegendes typisches OLED-Panel.

Das Ergebnis des Essential Phone 2 wäre ein Smartphone mit einem Bildschirm, der durchgängig von links nach rechts geht, ohne dass er von einem Kameraloch oder Sensor unterbrochen wird. Dieses Vorhaben ist natürlich sehr ambitioniert und es gibt ein paar Sachen, die geklärt werden müssen: Traditionelle Displays sind erstmal sehr undurchsichtig, heißt also, sie würden auch kein Licht durchlassen. Kameras brauchen jedoch Licht, um gute Fotos machen zu können. Das funktioniert so also nicht.

Schaut man sich jedoch den OnePlus On-Screen-Fingerabdrucksensor im OnePlus 6T an, so kommt hier ein optischer Fingerabdrucksensor zum Einsatz, der in der Lage ist, Licht aufzunehmen, das vom Fingerabdruck reflektiert wird. Davon wird ein Abbild genommen, dass offensichtlich ausreicht, um den Login zu authentifizieren.

Optische Fingerabdruckscanner verwenden aber ein Ladungskopplungsgerät, um ein Bild vom Fingerabdruck zu erzeugen. Licht beleuchtet den Finger und lichtempfindliche Dioden auf der Oberfläche des Kopplungsgerätes messen die Intensität des reflektierten Lichts. Das Ergebnis ist ein Bild mit hellen und dunklen Mustern, im Grunde also ein Schwarz-Weiß-Foto.

Für eine richtige Selfie-Kamera reicht das natürlich nicht aus. Vielleicht könnte man hier auch mit Software nachhelfen? Sodass die Farben nachträglich ins Bild gebracht werden? Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich die Verwendung eines transparenten Displays, so wie LG, Panasonic und sogar Samsung schon transparente Displays für Fernseher entwickelt haben. Wenn diese ausgeschaltet sind, sehen sie aus wie normales Glas, was es Kameras ermöglichen würde, durch sie ganz bequem Bilder aufzunehmen.

Wie man es auch dreht und wendet: Wenn Essential an einem zweiten Smartphone mit einer solchen Technologie arbeitet, wird es wahrscheinlich noch Jahre dauern, bis wir das Gerät zu Gesicht bekommen.

