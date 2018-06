Wissenschaftler entwickeln elektronische Spürnase für Rettungsdienste

Ausgebildete Rettungshunde sind immer noch die besten Katastrophenhelfer. Mit ihren sensiblen Hundenasen können sie beispielsweise Menschen aufspüren, die nach einem Erdbeben oder einer Lawinen verschüttet wurden. Doch auch die Vierbeiner können nicht rund um die Uhr umherschnüffeln oder sind nicht immer gleich an Ort und Stelle. Zeit, die über Leben und Tod entscheiden kann.

Deshalb haben sich Wissenschaftler der ETH Zürich überlegt, wie man die Fähigkeiten von Hundespürnasen in Elektronik verpacken könnte. Ein interessantes Projekt, dass sogar erfolgsversprechend ist. Das dabei entstandene Gerät könnte in Zukunft auch an Drohnen oder Robotern angebracht werden, um an unzugänglichen Stellen nach verschütteten Opfern zu suchen.

Bei der elektronischen Nase handelt es sich um eine Anordnung von Sensoren, die auf eine Kombination aus Substanzen wie Aceton, Ammoniak, Isopren, Kohlendioxid und Feuchtigkeit reagieren. Diese Nebenprodukte des menschlichen Stoffwechsels werden über den Atem oder die Haut abgegeben und können in engen, abgeschlossenen Räumen gut nachgewiesen werden.

„Die Kombination von Sensoren für verschiedene chemische Verbindungen ist wichtig, da die einzelnen Substanzen einen anderen Ursprung als den Menschen haben könnten. CO2 könnte zum Beispiel von einer vergrabenen Person oder einer Feuerquelle stammen.“ Andreas Güntner, Forscher am ETH Zürich und Hauptautor der Studie

Die Gassensoren der Wissenschaftler haben etwa die Größe eines kleinen Computerchips und sind ungefähr so empfindlich wie große, teure Spektrometer. Sie haben dagegen ein kleines und einfach zu handhabendes Gerät erschaffen, dass denselben Zweck erfüllt. Bisher wurden die Sensoren jedoch nur in Simulationskammern getestet. Im nächsten Schritt möchte man es unter realen Bedingungen testen, um zu sehen, ob es tatsächlich einen Mehrwert für den Einsatz bei Erdbeben oder Lawinen bietet.

Bisher werden bei solchen Rettungsaktionen vor allem Kameras und Mikrofone als technische Hilfsmittel eingesetzt. Diese helfen allerdings nur bedingt, da sie nur eingeschlossene Menschen finden können, die in der Lage sind, sich Gehör zu verschaffen oder unter Ruinen sichtbar sind. Die Wissenschaftler der ETH suchen derzeit Industriepartner, mit denen sie ihr Projekt tatsächlich marktreif machen können.

Quelle: ethz