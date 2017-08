Wissenschaftler entwickeln USB Stick für HIV Stadien

In Deutschland leben etwa 67.000 Menschen die positiv auf HIV getestet wurden. Es gibt bei dieser Krankheit drei Stadien, die akute, die chronische und schlussendlich die Diagnose Aids. Normalerweise müssen HIV Patienten ihr Blut ins Labor schicken, um die Phase ihrer Erkrankung festzustellen. Je nach Test kann das Ergebnis Tage oder sogar Wochen auf sich warten lassen, doch das soll sich jetzt ändern. Diese Woche wurde ein kleiner USB Stick vorgestellt, der genau diesen Job übernehmen soll.

Entwickelt haben ihn Forscher des Imperial College London und des Technologieunternehmen DNA Electronics. Das Gerät soll eine Genauigkeitsrate von 95 Prozent aufweisen. Das Problem mit der langen Wartezeit hat sich mit dem Stick auch erledigt, denn er braucht für die Berechnung des Ergebnisses weniger als 30 Minuten. Das ist ein deutlicher Fortschritt, verglichen mit den Labortests, die sonst immer durchgeführt wurden.

Nun ist die Frage, wie ein Bluttest überhaupt mit einem USB Stick funktionieren soll. Es klingt nämlich ziemlich verrückt. Erstmal gibt man einen Tropfen der roten Flüssigkeit auf das Gerät. Das ändert den Säuregehalt des Metalls, was wiederum ein kleiner Chip im Inneren des Sticks erkennt und diese Veränderung in ein elektrisches Signal umschreibt. Danach kann der USB Stick an einen Computer oder ein anderes Handheld Gerät angeschlossen werden, um das Ergebnis auszulesen..

Die Forscher haben 991 Bluttests durchgeführt und erhielten die Ergebnisse durchschnittlich 21 Minuten später. Die Technologie wird wahrscheinlich noch etwas in der Entwicklungsphase verharren, bis sie dann endlich auf den Markt kommt. Es könnte aber vieles verbessern, denn auf der einen Seite ist der Stick sehr einfach zu nutzen und gleichzeitig könnte er auch in ärmeren Gebieten zum Einsatz kommen. Außerdem können HIV Patienten ganz leicht von Zuhause feststellen, ob ihre Medikation richtig wirkt und müssen dafür nicht alle paar Wochen zum Arzt.

via: theverge