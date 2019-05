Wizards Unite: Harry Potter-Game von Niantic ist in Australien und Neuseeland live

Bereits seit 2017 wissen wir über ein Spiel, welches das Gameplay von Pokémon Go mit dem Zauber-Universum des Harry Potter kombinieren wird. Zwei Gründe gibt es dafür, dass das tatsächlich ein riesiger Spaß für Potterheads werden könnte: Der erste Grund heißt Portkey Games, der zweite Grund Niantic.

Portkey Games ist das Videospiel-Label unter dem Dach von Warner Bros. Interactive Entertainment, welches sich ausschließlich mit der Wizarding World der J. K. Rowling beschäftigt, also die Spiele realisiert, die im Potter-Kosmos spielen.

Niantic wiederum muss man hier wohl eh niemandem vorstellen, denn die haben nicht nur mit Ingress erstmals die Nerds auf die Straßen geholt, sondern mit Pokémon Go auch einen Riesen-Hit nachgelegt, der auch heute noch weltweit Millionen Spieler begeistert und dem auch ich zeitweise verfallen war.

Das Spielprinzip ist sowohl bei Ingress als auch Pokémon Go ähnlich und so verwundert es auch nicht, dass Wizards Unite — so der Name des Potter-Spiels von Niantic — einem ähnlichen Prinzip folgt. Das bedeutet: Wir bewegen uns raus in die Welt und spielen mit unserem Smartphone, wobei wir im Spiel realistische Karten der Städte sehen, durch die wir gerade marschieren. Auch hier werden wir dank Augmented Reality in der realen Welt mit Wesen konfrontiert, die nur wir sehen — und fangen — können.

Wir haben für euch ja auch schon mehrfach über Wizards Unite berichtet, angefangen bereits im Jahr 2017, als wir erstmals von den Niantic-Plänen hörten. Ziemlich genau ein Jahr später wussten wir dann, dass sich die Release-Pläne von Niantic auf das Jahr 2019 verschieben und im März dieses Jahres konnten wir dann auch erstmals einen Blick aufs Gameplay von Wizards Unite werfen.

All das erzähle ich euch, weil sich der Release dieses Spiels nun tatsächlich so langsam abzeichnet. Das können wir daran erkennen, dass seit zwei Wochen interessierte Spieler in Neuseeland die Möglichkeit haben, das Game in einer offenen Beta zu testen. Jetzt sind auch noch die Spieler in Australien hinzugekommen, Die Entwickler weiten die offene Beta also weiter aus.

The Traces help you discover “Foundables”: beasts, objects and people pulled out of time and even memory. pic.twitter.com/p3Vwbs9TEK — Pottermore (@pottermore) March 11, 2019

Wenn ihr noch mehr vom Gameplay sehen wollt, könnt ihr das über den oben verlinkten Artikel tun, oder werft ein Auge auf diesen Clip:

Nach wie vor können sich Interessenten auf Wizards Unite registrieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ebenso können sich zumindest schon die Jungs und Mädels mit Android-Hardware bei Google Play vorregistrieren.

Die Spielidee wird bei Google Play ebenfalls recht ausführlich beschrieben. Kurz zusammengefasst geht es darum, die Magie überall dort zu bannen bzw. einzufangen, wo sie plötzlich in der Welt der Muggel aufgetaucht ist. Normalsterbliche sollen ja von der Existenz der Zauberei nichts erfahren, also werden magisch Begabte rund um den Erdball dazu aufgefordert, alles einzukassieren, bevor es die Muggel sehen. Wie immer bei den AR-Games von Niantic besteht auch die Möglichkeit, mit anderen Spielern zusammenzuarbeiten, für bestimmte Aufgaben ist das sogar notwendig.

Wenn du hinausgehst und die Welt erforschst, erscheinen auf deiner Karte Magiespuren, die auf die Positionen von Findbaren Gegenstände hinweisen. Solche Spuren findest du an den verschiedensten Orten in der realen Welt. Sie lösen sehr detaillierte 3D-Begegnungen in 360°-AR aus. Du musst eine Vielzahl verschiedener Zauber einsetzen, um die magischen Fundwächter zu besiegen, die verhindern wollen, dass du die Findbaren Gegenstände sicher in die Welt der Zauberei zurückbringst. Halte auch Ausschau nach anderen Dingen, die dir bei deiner Aufgabe helfen können: nach Gasthäusern etwa, die dich mit frischer Zauberenergie versorgen, nach Zutaten, aus denen du Zaubertränke brauen kannst, und sogar nach Portschlüsseln, die dich an eine Reihe magischer Schauplätze in der Welt der Zauberei entführen können.

Dabei stehen euch drei verschiedene Berufe zur Verfügung: Ihr könnt euer Glück als Auror, als Professor oder als Magizoologen probieren, wobei jeder dieser Berufe eigene Skills und Fertigkeiten mit sich bringt, die ihr trainieren könnt. Gerade in der Gruppe wäre es also sinnig, wenn ihr euch mit euren Mitspielern abstimmt, damit alle Vorteile der unterschiedlichen Berufe genutzt werden können. Einen erklärenden Artikel zu diesen drei verschiedenen Charakterklassen findet ihr auf MeinMMO.

Wann der Spaß in Deutschland zu spielen sein wird, können wir euch leider noch nicht mitteilen. Bekanntlich hat man ja grob den Sommer angepeilt und das dürfte auch hinhauen, wenn die offene Beta jetzt bereits in Australien und Neuseeland spielbar ist. Allerdings bedeutet “offene Beta” auch, dass das Game noch nicht final und nicht fehlerfrei ist. Die Programmierer werden also so oder so noch Feedback einsammeln und gegebenenfalls noch Anpassungen vornehmen. Sobald der Startschuss hierzulande fällt bzw. von Niantic/Portkey Games angekündigt wird, lassen wir es euch selbstverständlich wissen.

via Engadget