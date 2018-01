Workhorse stellt elektrische Passagier-Drohne auf der CES 2018 vor

Das amerikanische Unternehmen Workhorse baut Fortbewegungsmittel aller Art. Zuletzt stellte man im Februar eine Packetlieferdrohne für UPS vor. Die meisten Fahrzeuge von Workhorse sind für den Einsatz auf Straßen gemacht, nicht so die Surefly Drohne. Sie ist der weltweit erste elektrische Hybrid-Hubschrauber, der in seinem Aussehen stark an eine Octocopter-Drone erinnert. Um das Fluggerät auf der CES 2018 vorzuführen, bekam das Unternehmen vor ein paar Tagen die Genehmigung der Federal Aviation Administration von Amerika.

So kam es also, dass man die Drohne am Montag, vor Beginn der CES, bestaunen konnte. Sie wurde designt, um die Nutzlastkapazität von zwei Personen zu tragen, dies entspricht etwa 180 Kilogramm. Da sie elektrisch betrieben wird, stellt sich natürlich auch die Frage nach der Reichweite mit einer Akkuladung. Diese liegt bei etwa 110 Kilometer, was schon mal kein schlechter Anfang ist. Es gibt außerdem ein zusätzliches Lithium-Batterie-Pack, der die Elektromotoren bei einem Motorausfall antreibt.

Die Surefly Drohne wurde mit dem Hintergrund gebaut, den Hubschrauber neu zu erfinden. Das Konzept soll ihn sicherer machen, sodass er einfacher und erschwinglicher zu fliegen ist. Wie eine Drohne, hat auch der Körper der Surefly vier Propellerarme, an denen jeweils zwei feste, gegenläufige Propeller angebracht sind.

Zur Sicherheit wurde auch ein Fallschirm in dem Hybrid-Hubschrauber untergebracht. Er wird außerdem mit einem Joystick gesteuert, ähnlich wie bei einer Drohne. So können Piloten das Gerät einfacher bedienen. In der Zukunft will Workhorse die Surefly allerdings autonom fliegen lassen. Dann soll sie beispielsweise in der Landwirtschaft, zur Überwachung, bei medizinischen Notfällen, für Pendelfahrten oder auch für militärische Anwendungen eingesetzt werden. Der Hubschrauber soll Ende 2019 final auf den Markt kommen. Der Preis liegt bei etwa 200.000 Dollar.