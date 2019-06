Am Montag wird Apples große Sause in San Jose, Kalifornien, steigen. Die Entwicklerkonferenz des Unternehmens gibt immer viel Aufschluss darüber, womit man sich als nächstes beschäftigen möchte. Chief Executive Officer Tim Cook und andere Führungskräfte werden auf der Worldwide Developers Conference Keynote-Präsentationen halten und einen Einblick in die Entwicklung geben. Wie immer, wird über diese Neuerungen sehr viel gemunkelt und wir haben hier für euch die wahrscheinlichsten Vermutungen zusammen getragen.