Hundebesitzer aufgepasst! Nissan macht Platz für die Vierbeiner. Anfang März stellten die Japaner auf dem Genfer Autosalon den X-Trail 4Dogs vor. In diesem befindet sich im Kofferraum ein wahres Hundeparadies, das über eine ausziehbare Rampe bequem erreichbar ist. Der hintere Teil des Crossovers umfasst 445 Liter Volumen und hält alles bereit, was das Hundeherz begehrt. Nissan startet mit dem Auto eine Studie rund um das Thema Hund – der X-Trail 4Dogs ist also erstmal nur ein Concept Car.

Ein jeder Hundebesitzer weiß: Spaziergänge durch verregnete Wälder und Wiesen bedeuten viel Matsch und dementsprechend viele Handtücher zum Schutz des Autos. Mit dem X-Trail soll dieses Problem der Vergangenheit angehören. In einer ausziehbaren Schublade im Kofferraum liegt eine 360-Grad-Dusche samt Hundeföhn. Hartnäckiger Schmutz soll kurzerhand vom Hund abgeduscht werden. Nachdem dieser wieder trocken geföhnt ist, kann er es sich im Kofferraum mit warmer Innenraumbelüftung gemütlich machen. Eine Rampe zum Einstieg ist dabei vor allem für ältere Hunde eine nützliche Erleichterung.

Das Hundeparadies im Kofferraum wird dann durch ein Körbchen, einen auslaufsicheren Wasserspender und einen smarten Futterspender komplett gemacht. In den Seitenfächern finden Hundehalter Platz für Kotbeutel, Leine und Spielezeuge. Auch an die Sicherheit der Vierbeiner wurde stets gedacht, denn es gibt ein spezielles Einhak-System, an der das Hundegeschirr befestigt werden kann. Somit ist das Tier auch auf eine gewisse Art und Weise angeschnallt.

Ein Feature der besonderen Art ist die Kofferraumkamera, denn über das bereits vorhandene NissanConnect Infotainment System des X-Trail können Hund und Herrchen stets in Kontakt bleiben. Über das sieben Zoll große Display am Armaturenbrett können Hundebesitzer ihren Vierbeiner im Auge behalten. Andersherum geht das auch, denn auch im Kofferraum ist ein 10 Zoll großer Monitor verbaut und beruhigende Worte kommen über die Audiofunktion bei dem Hund an.

Ob der X-Trail 4Dogs tatsächlich umgesetzt wird, steht noch in den Sternen. Man munkelt allerdings, dass das Concept Car ein Einzelstück bleiben wird. Ich denke aber, dass viele Hundebesitzer von dem Komfort und den Features die das Autos für die Vierbeiner bietet, begeistert wären. Immerhin wurde hier an alles gedacht und wenn der Hund mal nicht mitfährt, können Körbchen, Wasserspender und Futternapf leicht entnommen und beispielsweise gegen den Wochenendeinkauf ausgetauscht werden.

via: carwalk