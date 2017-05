Xbox Game Pass: Alle Informationen und Spiele im Überblick

Am 1. Juni ist es soweit, dann nämlich startet Microsoft mit dem Xbox Game Pass eine Spiele-Flatrate mit über 100 Titeln für die hauseigene Konsole. Anzumerken ist hierbei, dass das Feature nur auf der Xbox One verfügbar ist. Für den monatlichen Preis von 10 Euro kann das Abonnement unbegrenzt genutzt werden. Davor gibt es eine 14-tägige kostenlose Testphase, die schon jetzt von Xbox Live Gold-Mitgliedern in Anspruch genommen werden kann.

Die Auswahl an 100 Games wird sich jeden Monat ändern bzw. rotieren. Sie lassen sich dann herunterladen und stehen für 30 Tage in der eigenen Bibliothek zur Verfügung. Bei Sonys PS Now sieht das ja etwas anders aus, denn dort lassen sich die Spiele nur streamen. Sollte man den Xbox Game Pass kündigen, so können die über den Dienst installierten Titel auch nicht mehr gestartet werden. Es hat also durchaus seinen Vorteil, jeden Monat in den grünen Topf einzuzahlen.

Apropos Vorteil: Wer das Game Pass-Abo besitzt und ein Spiel aus der Flatrate kaufen möchte, der bekommt 20 Prozent Rabatt auf das Game sowie 10 Prozent Rabatt auf alle dazugehörigen DLCs. So möchte man die Spieler wohl ein bisschen von den Abo-Kosten entlasten. Obwohl der Dienst nur für die Xbox One nutzbar ist, enthält die Game Pass Liste auch abwärtskompatible Xbox 360 Spiele. Wer unbedingt auf seiner alten Konsole spielen möchte, der kann die passenden Spiele also vergünstigt über den Dienst kaufen und dann erneut auf der Xbox 360 herunterladen.

Um etwaige Spekulationen von vorne herein den Wind aus den Segeln zu nehmen: Nein, den Xbox Game Pass wird es wohl erstmal nicht für Windows 10 geben. Man kann das vor allem daraus ableiten, dass keine Xbox Play Anywhere Spiele in der Flatrate-Liste enthalten sind. Vielleicht werden sie sich in Zukunft noch dazu gesellen, zurzeit ist das aber leider nicht der Fall. Die „Games with Gold“ Aktion wird von dem Game Pass übrigens nicht berührt und weiter bestehen bleiben.

Anbei findet ihr eine Liste mit den Titeln, die in dem Dienst enthalten sind. Wer sich das Abonnement holen möchte, kann die monatlichen Kosten per Kreditkarte oder PayPal decken. Außerdem muss der Zahlende volljährig sein, um den Vertrag abzuschließen.

#IDARB

A Kingdom for Keflings

A World of Keflings

Age of Booty

Banjo Kazooie: S. l.

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

BC

Rearmed 2

BioShock 2

BioShock Infinite

Blood Bowl 2

Borderlands

Bound by Flame

Braid

Brothers: a Tale of Two Sons

CAPCOM ARCADE CABINET

CastleStorm

Comic Jumper

Comix Zone

D4: Dark Dreams Don’t Die

Dark Void

de Blob 2

Defense Grid

Defense Grid 2

DIG DUG

DmC Devil May Cry: Definitive Edition

Double Dragon Neon

Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara

Electronic Super Joy

Fable III

Final Fight: DblImpact

FLOCK!

Galaga Legions DX

Gears Of War

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Judgment

Gears of War: Ultimate Edition

GRID 2

Halo 5: Guardians

Halo: Spartan Assault

Hexic 2

Iron Brigade

JETPAC REFUELLED

Joe Danger 2: The Movie

Joe Danger Special Edition

Joy Ride Turbo

JumpJet Rex

Kameo

Knight Squad

KOF98UM

KYUB

Landwirtschaft-Simulator 15

Layers of Fear

LEGO Batman

Lumo

Mad Max

MASSIVE CHALICE

Max: The Curse of Brotherhood

Mega Man™ Legacy Collection

Metal Slug 3

Monday Night Combat

Ms. Splosion Man

MX vs ATV Reflex

N+

NBA 2K16

NEOGEO BATTLE COLISEUM

OF: Dragon Rising

OlliOlli

PAC-MAN Championship Edition DX+

PAC-MAN MUSEUM

PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION

PERFECT DARK ZERO

Pumped BMX +

Resident Evil 0

Sacred 3

Saints Row IV: Re-Elected

Sam & MaxAußerRaumzeit

Sam & MaxRettenDieWelt

Samurai Shodown II

ScreamRide

Sega Vintage Collection: Alex Kidd & Co.

Sega Vintage Collection: Golden Axe

Sega Vintage Collection: Monster World

Sega Vintage Collection: Streets of Rage

Shantae and the Pirate’s Curse

SOULCALIBUR

SOULCALIBUR II HD

Spelunky

Splosion Man

Stacking

Steredenn

Strider

Sunset Overdrive

Super Mega Baseball: Extra Innings

Super Time Force

TEKKEN TAG TOURNAMENT 2

Terraria

The Book of Unwritten Tales 2

The Golf Club

The Maw

The Swapper

Toy Soldiers

Toy Soldiers: Cold War

Virtua Fighter 5 Final Showdown

Viva Piñata

Viva Piñata: TIP

WWE 2K16

XCOM®: Enemy Within

Quelle: xbox via: drwindows