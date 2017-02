Xbox One: 2017 mehr Exklusivtitel als im Vorjahr

Nachdem ein Fan auf Twitter die Frage nach exklusiven Titeln für die Xbox One gestellt hat entgegnet Phil Spencer, dass er sich sehr gut fühlt im Bezug auf dieses Jahr. Es werden einige neue, exklusive Titel für die Xbox kommen, darunter werden neben bekannten auch neue Spielreihen sein. Er spricht von einer breiten Vielfalt an Games.

@ShayneCollins38 I feel very good about this year. Should have more 1P games than last year, great diversity + launching new IP. Good year. — Phil Spencer (@XboxP3) February 7, 2017

Mehr Exklusivspiele als im Jahr 2016 also, das bedeutet dass das Minimum an Titeln bei fünf liegt, lässt man Kooperationen, wie beispielsweise Dead Rising 4, außen vor. Denn im letzten Jahr hat uns Microsoft neben Neuauflagen in der Forza und Gears of War-Serie auch Quantum Break und ReCore als Exklusivtitel vorgestellt. Zählt man weitere kleine Titel hinzu, wie Cobalt oder Killer Instinct, so erhöht sich die Zahl auf mindestens 7 Titel im Jahr 2017.

In Bezug auf die Vorstellung der Xbox Sorpio in der zweiten Jahreshälfte ist dies natürlich erst einmal nichts verwunderliches, denn Microsoft wird hier mit Launchtitel nicht kleckern. Wenn die Spieler angeregt werden sollen, die neue Konsole zu kaufen, so muss Microsoft schon einiges bieten, um das Kaufverhalten anzuregen.

Mit großer Sicherheit werden einige Neuauflagen bekannter Spielreihen dabei sein. Zum Release einer neuen Konsole stand bisher immer auch ein neues Forza auf der Liste. So wird es voraussichtlich auch dieses Jahr wieder die Rennspielfans vor die Konsole locken, denn Forza Motorsport 7 wäre mehr als nur ein logischer Schritt.

Weiterhin hat Microsoft mit Halo Wars 2 bereits ein weiteres Spiel aus der Halo-Reihe veröffentlicht. Auf State of Decay 2 und Crackdown 3 können sich die Fans auch schon freuen. Ein Releasetermin steht zwar noch nicht fest, aber spätestens zur E3 im Juni diesen Jahres werden wir hier mehr wissen. Vielleicht sind dies ja auch zwei weitere Launchtitel für die Scorpio?

Aber auch das Entwicklerstudio Rare hat noch ein neues Franchise in Planung. In Sea of Thieves taucht der Spieler in eine karibische Inselwelt ab, um die Weltmeere als Pirat unsicher zu machen. Ihr ahnt es, auch hier steht noch kein Releasetermin fest, dass es dieses Jahr noch kommt, ist aber sicher.

Soviel zu den bereits angekündigten Titeln. Wer mitgezählt hat, der fragt sich jetzt sicher, was da noch so kommen kann, schließlich spricht Phil Spencer in seinem Tweet von einer großen Auswahl und Diversität. Nun ja – es gibt da noch ein Entwicklerstudio, das bisher unerwähnt bleibt – Decisive Games, das zu den Microsoft Game Studios gehört. Bereits im Jahr 2015 hat das Studio nach Mitarbeitern für ein ‚geliebtes Strategiespiel‘ gesucht. Nach zwei Jahren wäre man hier also auch einmal wieder an der Reihe. Doch von welchem Strategiespiel ist hier die Rede? Wenn man sich das Line-Up der vergangenen Jahre anschaut, dann kann man davon ausgehen, dass Age Of Empires gemeint ist.

Das wird aber sicherlich noch nicht alles gewesen sein, worauf wir uns als Zocker freuen können. Denn wenn Phil Spencer etwas verspricht, dann kann man davon ausgehen, dass dies auch eintreffen wird. Und so großmundig mehr Exklusivtitel als im Vorjahr anzukündigen und dann nur ein Spiel mehr zu bringen, passt einfach nicht zu ihm.

Es bleibt also abzuwarten, was Microsoft noch plant. Gerade in Bezug auf die Scorpio wissen wir bisher noch gar nichts. Demnach kann auch bisher nichts zu geplanten Launchtiteln gesagt werden. Die E3 dieses Jahr wird hier sicherlich viel Licht ins Dunkel bringen.