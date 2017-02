Xbox One Games aufs Smartphone streamen bald möglich?

Mit der Xbox One kann man ja so einiges anstellen, zum Beispiel von der Konsole auf den Windows 10 PC streamen. Ich selber habe es schon ausprobiert und wie auch viele andere, war ich überrascht, wie gut das funktioniert hat. Ohne Ruckler läuft das Spiel total flüssig nebenher auf dem Computer. Nun fragen sich einige Leute, ob diese Funktion auch für Windows 10 Mobile kommen wird. Immerhin gibt es die Xbox App, mit der das Feature funktioniert, für alle Geräte aus dem Ökosystem. Wie es aussieht, könnte es nun tatsächlich dazu kommen, dass wir auch bald Spiele an unsere Lumia-Handys streamen können.

Die Hinweise findet man in der aktuellen Insider-Build 14342 von Windows 10 Mobile und der Xbox Beta App. Einem reddit-User war wohl aufgefallen, dass es in einem Spiele-Eintrag in der Xbox App nicht mehr „play on console“, sondern „play from console“ heißt. Tippt man auf seinem Lumia-Handy auf diesen Button, dann erhält man aktuell noch eine Fehlermeldung. Dort steht, dass es erforderlich sei, das Streaming auf der Xbox One-Konsole zu aktivieren, was natürlich der Fall ist. Es scheint so, als hätte Microsoft diese Feature für Windows 10 Mobile zwar geplant, allerdings noch nicht fertig implementiert.

In unserer deutschen Version steht nach wie vor „Auf Konsole spielen“, allerdings kann es auch hier nicht gestartet werden. Falls ihr es selber einmal ausprobieren wollt, müsst ihr in der aktuellen Insider Preview Build im Fast Ring sein und in der Xbox-App zu den Erfolgen navigieren. Dort wählt ihr ein Game aus und werdet daraufhin die Streaming-Option sehen, allerdings nur, wenn euer Smartphone mit der Konsole verbunden ist.

Nun könnte man sich natürlich die Frage stellen, welchen Sinn ein Xbox Game auf einem 5 Zoll großen Bildschirm macht. Richtig, eigentlich ist es unsinnig, aber mal umgekehrt gefragt: Wenn es möglich ist, warum nicht? Ich denke, ich würde es auch einfach mal zum Spaß ausprobieren.

