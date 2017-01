Xiaomi: Hugo Barra verlässt das Unternehmen

Oh, das kam jetzt dann doch überraschend: Via Facebook verkündete Ex-Google-Größe Hugo Barra, dass sein Abenteuer bei Xiaomi in China beendet sei und er im Februar seinen Job dort aufgibt und zurückkehrt in die Vereinigten Staaten.

Wie er erklärt, will er sich nun erst einmal eine notwendige Auszeit gönnen, bevor er sich dann im Silicon Valley in Kalifornien in ein neues Abenteuer stürzt. Konkreter wurde er bei diesem neuen Abenteuer jedoch noch nicht. Barra ließ auch durchblicken, wieso er nun den Abschied beschlossen hat:

But what I’ve realized is that the last few years of living in such a singular environment have taken a huge toll on my life and started affecting my health. My friends, what I consider to be my home, and my life are back in Silicon Valley, which is also much closer to my family. Seeing how much I’ve left behind these past few years, it is clear to me that the time has come to return. Hugo Barra

Das Leben in China – fernab von Freunden und Familie – hat also seinen Tribut gefordert und so folgt er nun dem Ruf seines Herzens und kehrt in seine Heimat zurück. In seinem Posting bedankt sich Barra natürlich auch bei Xiaomi für die Möglichkeit, da etwas Großes aufzubauen und lässt auch keinen Zweifel daran, dass er das Unternehmen in einem tadellosen Zustand verlässt.

Als er vor dreieinhalb Jahren dort anheuerte, war es mehr eine chinesische Start-Up-Klitsche mit dem Ruf, nur ein müder Apple-Abklatsch zu sein. Billige Smartphones, die versucht haben, wie ein iPhone auszusehen. Mittlerweile ist Xiaomi in 20 Ländern aktiv (statt vorher nur in China) und neben China hat das Unternehmen vor allem auch Indien erobert. Auch nach Europa (Russland, Polen) hat man seine Fühler bereits ausgestreckt und Barra ist sicher, dass man diesen Kurs weiterfahren wird und neue Märkte auch ohne ihn erobert. Außerdem ist man alles andere als ein Copycat-Unternehmen und hat zuletzt mit dem Xiaomi Mi Mix sogar neue Maßstäbe in Sachen Design und auch Technologie gesetzt.

Wenn ich persönlich überlege, was ihn antreibt, bzw. dazu bewegt, die Zelte in China abzubrechen, dann kaufe ich ihm zunächst mal natürlich ab, dass er Heimweh hat nach Freunden und Familie und der gewohnten Umgebung in Kalifornien. Ich glaube aber auch, dass er vielleicht insgeheim doch nicht ganz so glücklich ist mit dem, was sich in den letzten dreieinhalb Jahren bei Xiaomi getan hat. So war er erstmals für Xiaomi bei der CES in Las Vegas zugegen, nur um Produkte anzukündigen, die nicht für den US-Markt gedacht sind.

Xiaomi expandiert zwar weiter, die wirklich fetten westlichen Märkte sind aber noch nicht in Sicht und gleichzeitig verliert Xiaomi angesichts der bärenstarken Konkurrenz im eigenen Land auch in China an Boden. Vielleicht hatte er sich das alles einfacher vorgestellt. Aber sei es drum: Er hat seine Entscheidung getroffen und ich bin ganz sicher, dass wir den Namen „Hugo Barra“ künftig wieder hören werden. Warten wir es ab, ob er bei einem großen Unternehmen anheuert, vielleicht sogar zu Google zurückkehrt, oder – was ich für wahrscheinlicher halte – etwas Eigenes aus dem Boden stampfen will bzw. bei einem kleinen Start-Up noch einmal mithelfen möchte, es groß herauszubringen. Wie bewertet ihr seine Entscheidung?