Xiaomi kommt endlich offiziell in Deutschland an – u.a. mit dem Mi 9T Pro

iaomi in Deutschland — das haben wir hier über die Jahre immer mal wieder besprochen. Einerseits war da immer die Hoffnung, dass es mal bald soweit ist, basierend auf irgendwelchen Gerüchten. Andererseits waren da irgendwelche Workarounds, mit denen man auch in Deutschland als Xiaomi-Fan glücklich wurde. Da sind natürlich die Importe direkt aus China, seit einiger Zeit kann man aber auch bei Händlern wie Conrad oder Cyberport in Deutschland Xiaomi-Phones ordern, wobei es sich aber um EU-Importe handelt, die aus süd- oder osteuropäischen Ländern stammen.

Damit ist jetzt aber Schluss, denn Xiaomi schlägt nun tatsächlich offiziell in Deutschland seine Pforten auf. Das seht ihr am deutschen Facebook-Auftritt und auch auf der deutschen Xiaomi-Seite. Dort könnt ihr auch sehen, mit welcher Produktpalette wir es bis dato zu tun haben. Mit dem neuen Spitzen-Smartphone Mi 9T Pro geht es los, zudem gibt es das Mi 9, das Mi 9 SE und das Mi A3 mit Android One. Abgerundet wird dieses noch recht schlanke Portfolio von einem Wearable, nämlich dem Mi Smart Band 4.

Geht mal davon aus, dass diese Produktpalette für Deutschland nun Schritt für Schritt ausgebaut wird und wir künftig deutlich mehr Xiaomi-Produkte direkt über die deutsche Seite kaufen können. Apropos kaufen: Das geht nun auch direkt über Amazon, anlässlich des Startschusses für das Mi 9T Pro. Das könnt ihr dort bereits jetzt vorbestellen zum Preis von 449,90 Euro. Ausgeliefert wird ab dem 26. August, also in einer knappen Woche.

Dazu muss man noch ergänzen, dass das Mi 9T Pro nicht einfach nur auf Amazon erhältlich ist, sondern es auch direkt auf den ersten Platz der Smartphone-Bestseller-Liste auf Amazon geschafft hat.

In dieser Bestseller-Liste könnt ihr auch erkennen, wieso es alles andere als eine nebensächliche Nummer ist, dass Xiaomi den Weg nach Deutschland gefunden hat. Die ersten zehn Plätze teilen sich dort jetzt Samsung und Xiaomi — sechs Smartphones der Koreaner und vier der Chinesen sind dort zu finden.

Daran kann man ablesen, dass Xiaomi nicht nur irgendeine von tausenden Marken ist, sondern ein richtiges Schwergewicht. In Asien ist das längst selbstverständlich, aber auch in Deutschland hat das noch recht junge Unternehmen einen ziemlichen Impact. Gerade jetzt, wo Sony, HTC und auch LG kaum noch nennenswerte Verkaufszahlen aufrufen können und der chinesische Überflieger Huawei auch — dank Trump — ein wenig ins Straucheln gerät, könnte Xiaomi der Hersteller sein, der davon profitiert.

So oder so wird die Smartphone-Landschaft in Deutschland jetzt wohl nochmal ordentlich durcheinander gewirbelt. Uns Endverbraucher sollte das freuen, denn dadurch könnt ihr jetzt regulär ein High-End-Devices Xiaomis in Deutschland erwerben, welches mit seinen 450 Euro gerade einmal die Hälfte von adäquaten Geräten der Konkurrenz kostet.

