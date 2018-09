Xiaomi: Mit fetten Hardware-Bundles macht man sich über Apple lustig

1 649 Euro — das ist der Preis, den ihr für das Apple iPhone XS Max hinblättert, wenn ihr euch für die größtmögliche Ausführung entscheidet. Das ist jede Menge Holz — selbst für ein Unternehmen wie Apple, von denen wir gewohnt sind, dass sie im hochpreisigen Bereich unterwegs sind. Die Fans stürzen sich dennoch eifrig drauf, wie zu erwarten war.

Ebenso war aber auch zu erwarten, dass sich der Rest der Welt an diesen hohen Preisen abarbeitet, egal ob es Leute sind, die sich drüber lustig machen oder echauffieren und auch wir von der schreibenden Zunft beobachten die Preisentwicklung beim Unternehmen aus Cupertino sehr aufmerksam in diesen Tagen.

Zu der Fraktion derjenigen, die die hohen Preise von Apples neuen Smartphones zu eigenen Marketing-Zwecken nutzen wollen, gehören die chinesischen Konkurrenten von Xiaomi. Die haben nicht viel Zeit verloren und haben jetzt für den chinesischen Markt drei sehr interessante Bundles geschnürt. Der Clou dabei: Die Sets haben nicht nur die selben Namen wie die neuen Apple Phones — es gibt das XS-, das XS-Max- und das XR-Set – sondern kommen auch exakt mit den Preisen, die das jeweilige Apple-Smartphone kostet.

Logisch, dass ihr zu diesen hohen Preisen nicht lediglich ein Smartphone von Xiaomi und ein bisschen Schnickschnack bekommt, sondern wirklich hochinteressante Hardware-Pakete. Wer sich für das teuerste Bundle zum iPhone XS Max-Preis entscheidet, bekommt das Xiaomi Mi 8-Smartphone mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher, dazu das Xiaomi Mi Notebook Pro, obendrauf gibt es dann noch das Fitnessband Xiaomi Mi Band 3 und einen Bluetooth-Ohrhörer.

Das XS-Bundle bietet als Smartphone das Mi Mix 2S in der Ausführung mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher sowie das 13,3 Zoll große Mi Notebook Air, beim XR-Bundle kombiniert Xiaomi das Mi 8 SE mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher mit dem 12,5 Zoll großen Mi Notebook Air. Logischerweise gehören auch bei diesen beiden Paketen die Ohrhörer und das Fitness-Armband dazu.

Für das XS Max-Paket werden 9 599 chinesische Yuan verlangt, die umgerechnet etwa knapp 1 200 Euro entsprechen. Das XS-Paket schlägt mit 8 699 Yuan zubuche (circa 1 085 Euro) und für das XR-Bundle werden 6 499 Yuan (etwa 810 Euro) fällig.

Bedeutet also für die Käufer, dass es jeweils ein Smartphone, ein Notebook, die Earphones und ein Fitness-Armband zum Preis eines Apple-iPhones gibt. Das klingt fett und ist es natürlich auch, da ihr ja auch wirklich starke Hardware erhaltet. Dennoch dürfen wir uns natürlich die Frage stellen, ob jemand, der sehr gerne ein iPhone sein eigen nennen würde, mit einem der drei Modelle glücklich wird, die Xiaomi in seinen Bundles anbietet.

Nichtsdestotrotz sind diese Pakete, auch wenn es sie leider nur in China gibt, sowohl tolle Marketing-Coups, als auch für die Käufer interessant. Dabei macht Xiaomi das natürlich auch nicht zum Vergnügen oder aus reiner Nächstenliebe: Apple bietet immerhin erstmals sein iPhone in China als waschechte Dual-SIM-Variante an, was bekanntermaßen gerade auf dem chinesischen Markt sehr gern gesehen wird.

Die Chinesen erlauben sich selbstverständlich einen Spaß mit Apple, indem man sowohl die Namen als auch die Preise der Kalifornier übernimmt. Dennoch sind es sehr seriöse Angebote, von denen ich mir gut vorstellen kann, dass sich der ein oder andere chinesische Käufer begeistert drauf stürzt.

Was sagt ihr denn: Wäre für euch ein solches Angebot spannend, wenn ihr eigentlich ein iPhone im Blick habt und dann so ein Bundle in Deutschland verfügbar wäre?

via Android Authority