XRSpace: HTC-Mitgründer Chou kündigt 5G-VR-Brille plus Plattform an

Peter Chou ist ein Name, den wir gemeinhin mit HTC verbinden: Er war Mitgründer und langjähriger CEO der Taiwaner, bis er dort vor einigen Jahren von Bord ging. Aktuell steckt er sein Herzblut in sein Start-Up XRSpace und zusammen mit diesem Start-Up wurde er jetzt auch beim Mobile World Congress in Barcelona vorstellig. In seiner Pressemeldung heißt es:

Today, the visionary XR company XRSPACE announced plans to launch a reimagined 5G Virtual Reality (VR) device and mass market social experience that will redefine the way people connect, socialize, play, and collaborate. Consumers will experience a metaverse, where the virtual and real-world blur to transform how people come together in a more personal, natural, and meaningful way, without the confines of physical boundaries.