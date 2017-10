Bei Verizon dürfte man nicht sonderlich glücklich über das Ergebnis der Untersuchung bei der Neuerwerbung Yahoo sein. Immerhin sorgten schon die vorher bekannt gewordenen Hacks und Datenabflüsse für Schlagzeilen, was natürlich zu Nachverhandlungen beim Kaufpreis führte. Offen bleibt, warum es fast ein Jahr gedauert hat, um zu dieser Erkenntnis zu kommen.

Zumindest kann nun jeder (frühere) Yahoo- und Flickr-Nutzer sicher sein, von diesem Angriff auf Yahoo betroffen zu sein. Wer bisher noch nicht informiert wurde, wurde und wird noch informiert. Man sollte also – wenn noch nicht geschehen – schleunigst Passwörter und Sicherheitsfragen ändern, die man nicht ausschließlich für Yahoo-Accounts genutzt hat. Zwar wurden – laut Verizon – keine Kreditkarten- und Kontodaten entwendet, dafür aber so ziemlich alles andere an Bestandsdaten zu den Accounts: Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten, und Passwort-Hashes, Sicherheitsfragen und die Antworten zu diesen.

Die Passwort-Hashes basieren auf MD5, sind also praktisch so gut wie Klartext, da MD5 schon zum Zeitpunkt des Datendiebstahls als geknackt galt. Die Sicherheitsfragen und Antworten lagen zum Zeitpunkt des Hacks teilweise verschlüsselt und teilweise unverschlüsselt vor.

Damit dürfte der Name Yahoo wohl noch auf einige Zeit mit dem größten Datenleck aller Zeiten und dem Niedergang von Internetunternehmen verknüpft sein, ein mehr als trauriges Ende für den Namen, der für ältere Nutzer noch verknüpft war mit dem Verzeichnis von Websites überhaupt. Leider wird über die Zeit aber wohl der Name dabei vergessen werden, den man unbedingt mit diesem Niedergang verknüpfen sollte: Marissa Mayer. Zwar hat sie das in Altaba umbenannte Restunternehmen im Januar diesen Jahres verlassen, aber um Casi zu zitieren: Mayer und Konsorten haben die Nummer komplett an die Wand gefahren!