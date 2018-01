Beim Blick über die CES bekommen wir so massenweise Gadgets, Zubehör, Software-Lösungen und vieles, vieles mehr gezeigt, so dass es echt schwierig ist, dort mit seinem Produkt aufzufallen, wenn man noch keinen großen Namen hat. Yevo ist so ein Unternehmen, welches noch nicht so vielen bekannt sein dürfte.

Wieso die Schweden, die im letzten Jahr mit dem Yevo 1 ihre ersten Wireless Earbuds vorstellten, bei der CES dennoch für Aufsehen sorgen könnten, liegt an einer außergewöhnlichen Materialwahl: Wie der Name „Yevo X Humanium“ schon andeutet, sind diese Earbuds, die grundsätzlich blaugleich mit den Yevo 1 sind, aus Humanium gefertigt. Das Besondere an diesem Metall: Es ist aus eingeschmolzenen illegalen Waffen gewonnen worden.

Generell bedient Yevo mit seinem ersten Produkt schon das Premium-Segment des noch nicht so riesigen Marktes der Wireless Earbuds. Ihr bekommt ausgesprochen gute Qualität und tollen Sound geboten, müsst dafür aber auch knapp 250 US-Dollar hinblättern.

Bei der CES sehen wir jetzt mit den Yevo X Humanium Earbuds grundsätzlich das gleiche Produkt in der Farbe Silber, welches aus besagtem Metall aus illegalen Waffen gefertigt ist und mit einem Preis von 499 US-Dollar glatt mal doppelt so viel kostet.

Ja, der erste Impuls lautet da erstmal, „Wucher“ zu rufen, angesichts dessen, dass selbst ein Unternehmen wie Apple in der Lage ist, seine wireless Ohrstöpsel für deutlich unter 200 Euro anzubieten. Aber glaubt mir: Es gibt für diesen Preis einen durchaus guten Grund.

Dazu muss man wissen, dass der Partner von Yevo eine schwedische Organisation namens IM ist. IM ist eine Entwicklungsorganisation, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Armut und Ausgrenzung zu bekämpfen und aufzudecken. Die Organisation wurde 1938 gegründet und ist aktuell in dreizehn Ländern weltweit tätig. IM arbeitet zwar auch in Schweden, wo die Themen Integration und Inklusion auf der Agenda stehen, aber man ist eben vor allem auch international im Einsatz.

Zusammen mit Partner-Organisationen vor Ort möchte man dafür kämpfen, dass Menschen überall ihre grundsätzlichen Rechte genießen dürfen: Das Recht auf Bildung und ein Recht darauf, ein würdevolles Leben in Gesundheit zu leben. Dabei ist die Stärkung der Zivilgesellschaft Mittel und Ziel aller Aktivitäten. IM kämpft gerade auch für Kinder, kämpft gegen Krankheiten und denkt dabei an diejenigen, die sich eben selbst in den seltensten Fällen zu helfen wissen.

Was das Ganze und diese Partnerschaft mit den Wireless Earbuds zu tun hat? Ganz einfach: IM steckt hinter Humanium und lässt in Lateinamerika einkassierte, illegale Waffen einschmelzen und plant, damit erwirtschaftetes Geld exakt den Menschen zuzuführen, die unter solchen Waffen zu leiden haben. Der Plan lautet: von der Massenvernichtung zur Massenproduktion. Es werden also Partner wie eben Yevo gesucht, die auf Humanium als Rohstoff setzen und ihre Produkte zu einem entsprechend höheren Preis verkaufen.

Dieser Mehrerlös — pro Paar Earbuds in diesem Fall immerhin 250 Dollar — geht dann an lokale humanitäre Organisationen in Ländern wie Guatemala oder El Salvador. So möchte man den Betroffenen in diesen Regionen Geld zuführen, die unter illegalen Waffen und der Waffengewalt leiden.

Es geht dabei also zum Einen darum, auf diese Weise Geld zu generieren, um Opfern möglichst unbürokratisch helfen zu können. Zum Anderen geht es aber natürlich auch um die Awareness und die ethische Message, die dahintersteckt. Am liebsten würde IM mit so vielen Unternehmen, Marken oder auch Prominenten zusammenarbeiten, so dass Humanium in so vielen Produkten wie möglich auftaucht und damit dann für Aufmerksamkeit sorgt und unseren Blick auf die Gräuel lenkt, die Waffen gerade in Entwicklungsländern anrichten.

Bei all den wirklich lobenswerten Bestrebungen von IM und Yevo haben wir jetzt noch gar nicht über die Technik gesprochen. Die beiden Ohrteile wiegen jeweils 8 Gramm, verbinden sich via Bluetooth 4.1 und haben jeweils einen 60 mAh Akku an Bord, der für 3-4 Stunden Betrieb ausreichen soll.

Das dazugehörige, 80 Gramm leichte Case besitzt einen weiteren 600 mAh fassenden Akku, der dafür sorgt, dass ihr die Ohrstöpsel 4-5 mal aufladen könnt. Die NFMI-Technologie (Near Field Magnetic Induction Communication) sorgt für eine besonders niedrige Latenz und die Stöpsel haben eine Reichweite von etwa zehn Metern.

Das alles wirkt in der Tat sehr edel und hochwertig verarbeitet, zudem machen die Teile auch optisch eben wirklich was her und gehören sicher zu den attraktiveren Ear Buds, die es zu kaufen gibt. Der Preis von 249 Dollar für die „normalen“ Yevo 1 ist somit hoch, aber durch die Qualität vermutlich zu rechtfertigen. Wer jedoch so gar nicht aufs Geld schauen muss und IM unterstützen möchte bei seinem edlen Anliegen, der packt nochmal genau so viel drauf und kauft die Yevo X Humanium für 499 Dollar.

