You Are Wanted: Deutsche Amazon-Serie startet in über 200 Ländern

Derrick – das ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich über deutsche TV-Serien nachdenke, die im Ausland erfolgreich sind. Die Krimie-Serie mit Horst Tappert lief von 1974 bis 1998 und war nicht nur in Deutschland äußerst beliebt, sondern wurde in über 100 Länder exportiert und dort mit anhaltendem Erfolg ausgestrahlt. Meines Wissens ist im Ausland lediglich „Alarm für Cobra 11“ noch erfolgreicher mit wenigstens 110 Ländern inklusive der USA.

Das erzähle ich euch, weil diese Rekorde nächsten Monat allesamt pulverisiert werden. Am 17. März startet nämlich mit „You Are Wanted“ eine Amazon Original-Serie, also eine Serie, die nicht nur exklusiv auf Amazon Prime zu sehen ist, sondern auch von Amazon produziert wurde. Verantwortlich für die Serie ist Matthias Schweighöfer, der diverse Kino-Hits vorzuweisen hat und als Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller in Personalunion für die sechsteilige Serie verantwortlich ist.

Egal, ob Derrick oder Cobra 11 den Rekord halten: Mit „You Are Wanted“ ist der Geschichte, denn Amazon wird die Serie nicht nur hier in deutschsprachigen Gefilden streamen, sondern von Anfang an weltweit – im Fall von Amazon Prime sind das über 200 Länder auf diesem Planeten! Damit unterstreicht Amazon, dass man nicht nur die lokalen Märkte durch Eigenproduktionen im Blick hat, sondern mit Serien wie „You Are Wanted“ auf einem so hohen Niveau agiert, dass es weltweit funktionieren kann.

Die Meinungen zu Schweighöfer sind – wie bei seinem Kollegen Schweiger – natürlich ziemlich zwiegespalten, aber man muss anerkennen, dass er äußerst erfolgreich ist mit dem, was er tut. Bekommt er das auch auf diese Serie übertragen, dürfte auch das Streaming-Publikum angetan sein. Die Story jedenfalls klingt für mich spannend genug, um dort definitiv mal reinzuschalten, sobald es losgeht.

Schweighöfer spielt in der Serie einen Hotelmanager, der zudem Familienvater ist und durch Hacker-Attacken plötzlich aus seinem gewohnten Leben gerissen wird. Diese Hacker ändern seine digitale Vita und Schritt für Schritt seine ganze Lebensgeschichte, bis schließlich das BKA ihn für einen Terrorverdächtigen hält und selbst seine Ehefrau nicht mehr sicher ist, was von ihm zu halten ist. In den sechs Folgen geht es darum, wie er die Kontrolle und die Selbstbestimmung über sich verliert und wie er versucht, sich sein Leben zurückzuholen.

Ab dem 17. März geht es wie gesagt los und dann wird „You Are Wanted“ direkt auf sechs Kontinenten zu sehen sein und damit rund um den Globus in mehr Ländern zu sehen sein als jede andere deutsche Serie zuvor. Alle sechs Episoden der Serie werden werden neben dem deutschen Original in englischer, französischer, italienischer und spanischer Synchronfassung verfügbar sein und Amazon bietet darüber hinaus Untertitel auf Portugiesisch, Hindi und Japanisch an.

Das sagt natürlich noch nichts darüber aus, welche Qualität die Serie mitbringt und wie erfolgreich sie vom Streaming-Publikum angenommen wird. Die Weichen für einen Erfolg wurden jedenfalls von allen Beteiligten entsprechend gestellt und ich drücke die Daumen, dass wir hier tatsächlich eine spannende deutsche Serie geliefert bekommen, die sich auf dem Niveau internationaler Produktionen bewegt.

Quelle: Amazon