You vs Wild: Nach Bandersnatch bringt Netflix diese interaktive Serie

Die Streaming-Plattform Netflix experimentiert schon länger mit interaktiven Inhalten, in denen die Zuschauer quasi den Storyverlauf mitbestimmen können. Das erste große Projekt war “Black Mirror: Bandersnatch”, ein Film, der zur erfolgreichen Dystopie-Serie Black Mirror gehört. In meiner Filmkritik habe ich euch erzählt, wieso mir dieses Projekt nicht so besonders gut gefallen hat.

Wenn ihr jetzt hört, dass ich das Experiment mit der Interaktivität für Quatsch halte und Netflix jetzt eine ganze Serie dieser Art nachlegt, könnt ihr euch ja denken, was von meinem “Experten”-Urteil zu halten ist ;-) Ich bleibe aber dabei, dass Bandersnatch unglaublich viel Potenzial verschenkt hat und qualitativ durch diesen Interaktivitäts-Shizzle nicht an die normalen Black-Mirror-Folgen heranreicht.

Netflix sieht es anders und wird mit “You vs. Wild” nun eine Doku-Serie nachlegen. In der Survival-Serie dreht sich alles um Bear Grylls, den ihr vielleicht aus seiner Survival-Show “Man vs. Wild” kennt, die auf Discovery und zudem in Deutschland auch auf DMAX ausgestrahlt wurde. Hierzulande läuft die Serie unter dem Namen “Ausgesetzt in der Wildnis”.

Das Format bleibt im Grunde exakt das selbe, Bear Grylls muss sich also auch hier wieder durch die Wildnis schlagen und mit minimalen Mitteln dort überleben. Neu ist lediglich, dass ihr in der interaktiven Serie eben Entscheidungen treffen könnt: Soll Grylls lieber hier oder lieber dort lang gehen?

Der Kamerad tut mir natürlich ein bisschen leid, denn wenn man in der Wildnis körperlich an seine Grenzen gehen muss, ist es vermutlich nicht immer spaßig, wieder eine Meile zurück zu marschieren und danach einen alternativen Weg einzuschlagen. Andererseits hat es an seiner letzten Serie auch immer wieder Kritik gegeben, weil er nicht wirklich immer in der Wildnis übernachtet, sondern entgegen der Darstellung vor der Kamera manches mal tatsächlich lieber in Hotels nächtigte.

Sei es drum: Netflix’ VP Cindy Holland kündigte den Start der Serie im Rahmen eins Panels (Thema: Die Zukunft des Storytellings) an — am 10. April soll es auf Netflix losgehen. Persönlich bleibe ich — auch, ohne die Show gesehen zu haben — bei meiner Meinung, dass diese interaktiven Formate hoffentlich bitte nicht die “Zukunft des Storytellings” darstellen.

Ich möchte ja gerade, dass man mir tolle Geschichten erzählt, sonst könnte ich mir die Stories ja generell selbst erzählen. Ich baue also auf die Fantasie, die Kompetenz und Erfahrung von Autoren und allen anderen Beteiligten, aber ich habe mich auch seit jeher mit alternative ends schwer getan.

Es gibt aber augenscheinlich genügend Menschen, die das komplett anders sehen. Ich habe zu Bandersnatch viel Kritik, aber eben auch viele begeisterte Meinungen gelesen und das Feedback muss schon mehrheitlich positiv gewesen sein, sonst hätte Netflix sicher keine Kohle für “You vs. Wild” locker gemacht.

Lasst mich wissen, was ihr von diesen interaktiven Geschichten haltet und was sie für euch reizvoll macht. Und lasst mich wissen, ob ihr glaubt, dass das in einem Doku-Format ebenso gut funktioniert wie in einem Film.

via Polygon