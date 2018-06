YouTube Music und YouTube Premium sind da

Als vor ziemlich genau einem Monat angekündigt wurde, dass Google am 22. Mai mit YouTube Music (Premium) eine neue Attacke auf die Streaming-Konkurrenten wie Spotify, Deezer oder Apple Music starten wird, wurden wir Deutsche noch vertröstet. Ja, es kommt, aber ein paar Wochen dauert es noch, hieß es da.

Die Kalifornier halten Wort, denn heute wurde YouTube Music offiziell für 16 weitere Länder angekündigt, darunter auch Deutschland und Österreich:

YouTube Music und YouTube Premium sind ab heute für alle Nutzer in den USA, Australien, Neuseeland und Mexiko sowie Österreich, Kanada, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Norwegen, Russland, Spanien, Schweden, Südkorea und Großbritannien verfügbar.

Ein bisschen verwirrend könnte es für den ein oder anderen sein, weil da nun plötzlich von YouTube Music, YouTube Music Premium und YouTube Premium die Rede ist. Wichtig für euch zu wissen: Natürlich gibt es auch eine kostenlose Version, die mit Werbung finanziert ist. Die Premium-Variante kostet wie alle anderen großen Streaming-Angebote rund einen Zehner pro Monat und bietet euch auch ziemlich genau das, was ihr woanders eben auch bekommt.

Das heißt, ihr habt auch hier Millionen Songs, wobei YouTube darauf verweist, dass es darunter eben auch seltenere Sachen zu finden gibt, Remixes, Cover-Versionen, Live-Versionen und vieles mehr. Ebenfalls am Start: Unzählige Playlisten für verschiedenste Geschmäcker und Stimmungen, wobei sich laut Blog-Beitrag von Google die Startseite dabei dynamisch anpassen soll — je nachdem, was ihr zuletzt gehört habt, wo ihr gerade seid und was ihr gerade macht.

Von der Konkurrenz abheben möchte sich Google bzw. YouTube mit der Suche bei YouTube Music: Die ist smart genug, dass sie auch falsche oder unpräzise Anfragen versteht, wenn euch mal der Name eines Songs fehlt. Sucht ihr beispielsweise „Easy“ von Cro, dann reicht auch die Textzeile „Ich nenn Dich lieber Sunny“, um das richtige Video zu finden.

Wer sich dafür entscheidet, die 9,99 Euro monatlich zu investieren, wird natürlich nicht nur von der Werbung befreit, sondern kann sich auch über weitere Funktionen freuen. Ihr könnt Musik dann auch im Hintergrund abspielen oder für den Offline-Einsatz downloaden. Wenn ihr innerhalb einer Familie (bis zu sechs Personen in einem Haushalt) YouTube Music nutzen wollt, könnt ihr für 14,99 Euro auch auf den Familien-Tarif ausweichen.

Ebenfalls heute gestartet ist YouTube Premium — ein Angebot, welches wir auch schon aus den USA kennen. Zu allem, was die Premium-Version von YouTube Music zu bieten hat, kommen hier noch die YouTube Originals und Filme hinzu. Neu an den Start gehen dabei Formate wie F2 Finding Football. Falls euch das ganze Wirrwarr aus Tarifen und Namen ein wenig verwirrt hat. Hier seht ihr den Spaß im Überblick:

Wenn ihr euch noch nicht ganz schlüssig seid, ob sich jetzt der Wechsel von Apple Music bzw. Spotify zu YouTube lohnt, könnt ihr erst einmal ein Vierteljahr reinschnuppern. Immerhin drei Monate lang nämlich ist die kostenlose Testphase, die Google anbietet. Für Premium Music könnt ihr euch hier kostenlos anmelden (drei Monate lang kostenlos, danach 9,99 Euro monatlich), zu Premium (ebenfalls drei Monate lang kostenlos, danach 11,99 Euro monatlich) geht es hier lang. Auf dieser Seite könnt ihr den ganzen Spaß übrigens im Testzeitraum oder danach ganz normal monatlich wieder kündigen.

Den neuen Webplayer findet ihr unter music.youtube.com, neue Apps für iOS und Android gibt es natürlich auch:

Im Vergleich zur Konkurrenz hofft man bei Google, dass die Kunden darauf anspringen, dass ihr bei YouTube alles — also Songs und Videos — einheitlich aus einer Hand erhaltet bzw. innerhalb einer einzigen App. Warten wir mal ab, wie erfolgreich dieser Service wird. Ich glaube, ich werde mir das zumindest für die drei Testmonate mal anschauen — und was sagt ihr?

Quelle: Google