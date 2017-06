Die Internationale Energie-Agentur (IEA) hat aktuelle Statistiken zur Verbreitung elektrisch betriebener Fahrzeuge und Hybride vorgelegt und stellt fest, dass sich deren Zahl im Vergleich zum Vorjahr um satte 60% erhöht hat. Der auf den ersten Blick beeindruckende Wert relativiert sich, wenn man die Relation zum Gesamtbestand aller Fahrzeuge sieht: gerade einmal 0,2% aller Fahrzeuge sind Elektroautos.

Die Zahlen der IEA gelten als recht aussagekräftig, weil die Institution länderübergreifend sowohl die USA und Kanada als auch den Wachstumsmarkt Indien, ganz Europa, Japan und das zuletzt überaus relevante China in ihren Berechnungen erfasst. Hier fahren nach Aussage der Statistiker mittlerweile die meisten Elektrofahrzeuge, rund 483.000 sollen es sein. Offenbar greifen im Reich der Mitte die enormen staatlichen Vorgaben und Fördermaßnahmen, die maßgeblich von den Umweltproblemen und den technologischen Ambitionen des Landes geprägt sind.

Hierzulande sieht es anders aus. Gerade einmal 41.000 Elektrofahrzeuge sind momentan in Deutschland zugelassen, die staatliche Umweltprämie scheint (noch?) nicht im erhofften Umfang zu greifen. Experten gehen davon aus, dass vor allem der nun avisierte, aber bisher vernachlässigte Ausbau der Ladeinfrastruktur potentielle Interessenten vom Kauf abgehalten hat. Zudem hält sich die Modellvielfalt noch in Grenzen, eine nicht unerhebliche Zahl von Fahrzeugen sprengt die Preisvorstellung der Kunden und viele warten auf die nächste, mit eventuell größeren Reichweiten ausgestattete Generation. Im Vergleich zu anderen Ländern belegt Deutschland den sechsten Platz und bleibt mit einem Anteil von 0,73% an den Gesamtzulassungen auch im Schnitt hinter anderen Ländern zurück.

Das vergleichsweise kleine Norwegen, das etwa 98% seiner elektrischen Energie aus heimischen Wasserkraftwerken deckt, belegt mit rund 98.000 Fahrzeugen im weltweiten Ranking den dritten Platz und setzt sich damit in Europa an die Spitze. Das gilt auch für den Anteil an den Gesamtzulassungen, hier führt Norwegen das Ranking mit satten 29% an.

Die IEA wirft einen recht optimistischen Blick in die Zukunft und greift Prognosen auf, nach denen schon im Jahr 2020 zwischen 9 und 20 Millionen elektrische Fahrzeuge pro Jahr verkauft werden könnten. Bis zum Jahr 2025 könnten es weltweit zwischen 40 und 70 Millionen sein.

Via iea.org