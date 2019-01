Zeitenwende? WhatsApp erstmals beliebter als Facebook

Facebook laufen die Nutzer davon — das hören wir zumindest bereits seit Jahren. Aktuell befasse ich mich sehr viel mit dem Thema und werde in den nächsten Tagen auch nochmal ausführlich darüber schreiben. Eine Schlagzeile passt dazu wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge: Erstmals nämlich soll die WhatsApp-Anwendung beliebter sein als das Flaggschiff des Konzerns, sprich: die eigentliche Facebook-App.

Verkündet haben das die Analysten von App Annie, die nämlich ihren neuen “State of Mobile”-Report veröffentlicht haben. Dort erfahren wir u.a., dass jeder Nutzer durchschnittliche drei Stunden am Tag mit seinem Smartphone verbringt und insgesamt 194 Milliarden App-Downloads auf Smartphones getätigt wurden.

Konkret auf die Anwendungen aus dem Hause Facebook bezogen, sind die Zahlen aber noch ein wenig beeindruckender. Okay, genaue Zahlen nennt App Annie ehrlich gesagt nicht, aber zumindest können wir der Grafik entnehmen, dass alle vier großen Apps — Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger und Instagram — weiter wachsen.

Da WhatsApp in den abgelaufenen 24 Monaten (erfasst wurde der Stand September 2018) um 30 Prozent wachsen konnte und Facebook “nur” um 20 Prozent, war es möglich, dass diese beiden App-Giganten erstmals die Plätze tauschten. Beide liegen noch eng beieinander mit jeweils deutlich über 200 Millionen aktiven Nutzern pro Monat. Ehrlich gesagt kommen mir dabei jedoch beide Zahlen ziemlich klein vor, angesichts der absoluten Nutzer-Zahlen, die bei beiden Plattformen im Milliarden-Bereich liegen. Instagram konnte im selben Zeitraum übrigens sogar um 35 Prozent zulegen, der Facebook Messenger immerhin um 20 Prozent.

Diese Wachstumsraten kommen auch deswegen zustande, weil weltweit noch längst nicht alle Märkte gleich weit erschlossen sind. Es spielt auch übrigens eine Rolle, auf welche Märkte man blickt, was die Beliebtheit angeht. Global gesehen ist nämlich Facebook nach wie vor die beliebteste App aus dem Zuckerberg-Kosmos, wenn man den Durchschnitt für alle Monate betrachtet. Lediglich ab dem erwähnten September kippt das Richtung WhatsApp.

Betrachtet man jedoch verschiedene Länder separat, stellen wir fest, dass WhatsApp auch über das Jahr gesehen bereits die Nase vorn hat. Das gilt für Länder wie Brasilien und Indien, aber bereits auch für Deutschland.

Interessant ist übrigens in diesem Zusammenhang, dass Facebook bzw. Facebook-Chef im Gegensatz zu früher schon länger keine konkreten Nutzerzahlen mehr zu WhatsApp verkündet hat. Stattdessen sprach er bei den letzten Quartalszahlen von 2,6 Milliarden aktiven Nutzer, wobei er übergreifend die Plattformen Facebook, WhatsApp und Instagram meinte. Kann ihm vielleicht auch egal sein, schließlich bleibt es ja in der Familie. Interessant ist es aber allemal, gerade in Zeiten, in denen es für viele von uns spürbar wird, dass sich auf Facebook aus verschiedenen Gründen täglich weniger Bekannte tummeln.

Wie gesagt: Ich werde in den nächsten Tagen mal recherchieren, mich umhören und dann meine Gedanken zu Facebook in einen Artikel pressen. Bis dahin lebt schon mal mit der Info, dass zumindest Analysten wie die bei App Annie derzeit berichten können, dass der Messenger WhatsApp Facebook den Rang abgelaufen hat.

Quelle: Venture Beat