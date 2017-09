ZenFone 4: ASUS bringt fünf neue Smartphones nach Deutschland

Vor etwas mehr als einem Monat lud ASUS zu einem Presse-Event, bei dem man uns sein neues Smartphone-Portfolio präsentierte. Insgesamt sieben verschiedene Smartphones der ZenFone 4-Familie wurden vorgestellt. Die Namen dieser neuen Modelle: ASUS ZenFone 4, ASUS ZenFone 4 Pro, ASUS ZenFone 4 Selfie, ASUS ZenFone 4 Selfie Pro, ASUS ZenFone 4 Max (in zwei Größen) und schließlich das ASUS ZenFone 4 Max Pro.

Jetzt fand in Rom ein ASUS-Event statt, um die Produktfamilie auch in Europa vorzustellen und dort nannte man die europäischen Preise für die fünf der sieben Modelle, die es in unsere Gefilde schaffen. Nach aktuellem Stand wird ASUS lediglich das ASUS ZenFone 4 Selfie und das ASUS ZenFone 4 Max Pro nicht nach Deutschland bringen – alle anderen hingegen werden demnächst also auch hierzulande zu kaufen sein.

Die günstigsten Vertreter der neuen ZenFone-Generation sind die beiden ASUS ZenFone 4 Max-Modelle. Hierbei haben wir es mit Smartphones zu tun, die technisch eher mittelprächtig bestückt sind, aber dafür richtig fette Akkus am Start haben. Je nach Variante haben sie ein HD-Display in einem 5,5-Zoll- bzw. 5,2-Zoll-Format, einen Snapdragon 425 bzw. 430 und jeweils 13 MP Dual-Cams.

Beim kleineren 5,2 Zoll-Modell verbaut ASUS einen 4.100 mAh Akku, bei der größeren Variante besitzt der Akku sogar eine Kapazität von 5.000 mAh. Das kleinere der beiden wird für 269 Euro angeboten, für den 5,5-Zöller werden 299 Euro fällig. Dabei habt ihr die Wahl zwischen Ausführungen in den Farben Rose Pink, Deepsea Black und Sunlight Gold. Laut Pressemitteilung sollen die Max-Devices bereits verfügbar sein, zumindest auf der ASUS-Seite werden sie aktuell aber noch als „nicht lieferbar“ geführt.

444 Euro werden fällig, wenn ihr euch stattdessen doch eher für das ASUS ZenFone 4 Selfie Pro entscheidet, welches wir euch schon ausführlich vorgestellt haben. Hier haben wir es mit einem 5,5 Zoll großen FullHD-Display zu tun, einem Snapdragon 625 und bis zu 4 GB RAM. Highlight hier ist nicht etwa der sehr herkömmliche 16-MP-Shooter auf der Rückseite, sondern die Dual-Cam vorne.

Hier verbaut ASUS einen Sony IMX362 Dual-Pixel-Sensor mit 24 MP (2 x 12 MP) DuoPixel-Technologie, einer Pixelgröße von 1,4 μm sowie f/1.8-Blende und „Softlight“-LED-Blitz. Die zweite Cam verfügt über 120 Grad Weitwinkel für Gruppen-Fotos. In der Farbe Sunlight Gold kann dieses Smartphone bereits jetzt bei ASUS bestellt werden, bei Deepsea Black und Rouge Red müsst ihr euch noch ein wenig gedulden.

Noch ein paar Euro mehr drauflegen müsst ihr für das ASUS ZenFone 4, welches nämlich für 499 Euro in Deutschland angeboten wird. Hier findet ihr die Dual-Cam wieder auf der Rückseite, beim Display handelt es sich um ein 5,5 Zoll großes Super-IPS+-Display mit einer Leuchtdichte von 600 cd/m², dazu gibt es je nach Region 4-6 GB RAM und einen Snapdragon 630 bzw. 660.

Mit den Specs sortiert sich dieses Smartphone in der gehobenen Mittelklasse ein und ehrlich gesagt glaube ich, dass es das ZenFone 4 bei einem Preis von 499 Euro schwer haben wird angesichts der zahlreichen Konkurrenz. Hier lohnt es sich vielleicht, noch einen Moment zu warten und nicht direkt zuzuschlagen, wenn das Modell in den nächsten Wochen verfügbar gemacht wird.

Wer das stärkste der neuen ASUS-Smartphones erstehen möchte, muss leider richtig tief in die Tasche greifen: Für das ASUS ZenFone 4 Pro werden nämlich satte 849 Euro verlangt. Hier ist es um die Verfügbarkeit aber noch ein bisschen schlechter bestellt, denn aktuell ist es auf der ASUS-Seite nicht einmal aufgelistet. Es soll aber definitiv auch noch in diesem Jahr in Deutschland zu kaufen sein, stellt euch hier vielleicht mal eher auf November ein.

Mit an Bord sind hier der Snapdragon 835, 6 GB RAM, 128 GB interner Speicher, eine 16 MP-Dual-Cam mit optischer Bildstabilisierung und 2-fach optischem Zoom sowie ein 5,5 Zoll großes AMOLED-Display und ein dicker 3.600 mAh Akku. Hier fährt ASUS also so ziemlich alles auf, was man derzeit in ein Flaggschiff-Smartphone packen kann, verlangt aber auch dementsprechend viel Kohle dafür.

Wenn das ASUS ZenFone 4 Pro dann angeboten wird, werdet ihr die Wahl zwischen den Farben Pure Black und Moonlight White haben und ich bin ehrlich gesagt gespannt, wer dann dazu bereit ist, knapp 850 Euro auf den Tisch zu blättern.

Laut unseren Kollegen von ComputerBase möchte ASUS die ZenFone 4-Familie — ausgenommen wie gesagt das Pro-Modell — in Deutschland noch in dieser Woche zum Vorbestellen anbieten und spätestens in etwa zwei Wochen mit dem regulären Verkauf beginnen. Und wie bereits erwähnt: Das ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ist bereits in einer Farbe verfügbar und auch die Max-Modelle sollten in Kürze bereits bestellbar sein. Sobald wir präzisere Angaben zu den Verfügbarkeiten erhalten, ergänzen wir das hier dementsprechend.