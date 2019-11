VW geht (endlich) all in bei der Elektromobilität. Auch, wenn ich mir wünschen würde, dass das Unternehmen auch in andere Richtungen (Stichwort: Brennstoffzelle) experimentieren würde, begrüße ich es, dass man bei den E-Autos jetzt die Schlagzahl deutlich erhöht. Kurz nach dem Produktionsbeginn des ID3 und kurz vor dem Beginn der Los Angeles Auto Show zaubern die Wolfsburger nun ein weiteres mögliches Ass aus dem Ärmel mit dem ID Space Vizzion. In eigenen Worten umreißt VW das Fahrzeug wie folgt:

Volkswagen zeigt in einer Weltpremiere am Vorabend der Los Angeles Auto Show (19.11.2019) den ID. SPACE VIZZION – ein Zero-Emission-Vehicle für eine neue Zeit, ein neues Denken und eine neue Mobilität. Der ID. SPACE VIZZION ist ein Variant von morgen, der die aerodynamischen Eigenschaften eines Gran Turismo mit den großzügigen Raumverhältnissen eines SUV verbindet. Stilistisch folgt der ID. SPACE VIZZION der Design-DNA der ID. Familie und setzt dabei mit seinem komplett eigenständigen und progressiven Charakter völlig neue Akzente.

Dass man sich stilistisch an der bisherigen ID-Linie orientiert, lag auf der Hand, dennoch will man hier ein ganz neues, rein elektrisches Segment geschaffen haben. Der “Modulare E-Antriebs-Baukasten” (MEB) von Volkswagen stellt auch hier wieder die Basis dar. Weiter erklärt VW, dass man die Front- und Dachpartie des Space Vizzion aerodynamisch so optimieren konnte, dass das Fahrzeug dank dieser Aerodynamik und des effizienten Antriebs eine Reichweite von bis zu 590 Kilometern (WLTP) erzielen kann.

Auch über den Innenraum verrät VW schon einige Details: So dürfen wir uns auf ein komplett digitalisiertes Cockpit freuen und auch darauf, dass VW sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat. Als Beispiel nennt man die neue “AppleSkin” — hierbei handelt es sich um ein Kunstleder, in dem ein Anteil von Reststoffen aus der Apfelsaftproduktion enthalten ist.

Noch haben wir es hier mit einer Studie zu tun, allerdings mit einer, die wie oben schon erwähnt, einen ziemlich konkreten Termin für eine Serienproduktion besitzt. Ende 2021 soll dieses Auto in Serie gehen, von dem VW sagt, dass es “eine Studie und dennoch keine Zukunftsmusik” ist. Der ID Space Vizzion wird in verschiedenen Varianten in Europa, Nordamerika und China zu haben sein. Auch, wenn diese Produktion noch zwei Jahre weg ist, sieht es so aus, als wäre VW so langsam in der Elektromobilität angekommen.

Quelle: Volkswagen via t3n