Ziemlich spät: Disney+ startet in Deutschland erst Ende März

Letzte Woche habe ich festgestellt, dass Apple TV+ noch meilenweit davon entfernt ist, eine ernsthafte Bedrohung für Amazon Prime und Netflix zu werden. Apple hat eh einen anderen Anspruch an sein Angebot, unabhängig davon kommt man aber wohl auch qualitativ und vor allem technisch nicht ran an die Platzhirsche. Bei Disney+ hingegen könnte das ganz anders aussehen. Am 12. November — also in wenigen Tagen — legt man los, zunächst in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in den Niederlanden, wo ja auch der Testbetrieb bereits läuft.

Disney+ hat unzählige Lizenzen, kann neben dem ureigenen Angebot auch auf mächtige Franchises wie die Star-Wars-Saga zählen und auf die Filme aus dem Marvel-Universum. Das Unternehmen versammelt also sowohl Qualität als auch Quantität und könnte damit den aktuell führenden Streaming-Diensten durchaus das Leben richtig schwer machen.

Dazu gehört aber auch, dass man sein Angebot in möglichst vielen Ländern anbieten kann. Jetzt hat sich Disney dazu geäußert, wann die nächsten Länder mit dem Service versorgt werden:

.@DisneyPlus will be available in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain (and more to be announced soon) starting on March 31. Please note: Titles may vary by territory. #DisneyPlus pic.twitter.com/2NqM1JVESb — Disney (@Disney) November 7, 2019

Neben Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien wird also auch Deutschland mit der nächsten Welle bedacht. Diese Welle wird uns das große Disney+-Angebot aber erst am 31. März 2020 an Land spülen. Sehr viel Zeit, gerade wenn man bedenkt, dass man auf die Serien, die wie “The Mandalorian” am 12. November in Nordamerika starten, mehr als viereinhalb Monate warten muss.

Aber sei es drum — immerhin wissen wir jetzt, was Phase ist und können uns langsam drauf einstellen, wann es losgeht. Finanziell können wir uns wohl an unseren Nachbarn orientieren: Die Nutzer in den Niederlanden werden mit 6,99 Euro monatlich zur Kasse gebeten und ungefähr in der Preisklasse sollte auch der deutsche Preis angesiedelt werden.

Dem Tweet von Disney können wir zudem entnehmen, dass die verfügbaren Angebote regional abweichen können. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass unterschiedliche Rechte weltweit vergeben wurden. Serien, die hier noch regulär eine Weile bei Netflix, Amazon oder auch Sky zu sehen sind, werden demnach in Deutschland noch ein wenig länger auf Disney+ fehlen. Geht aber davon aus, dass sich der Konzern nach und nach alle seine Inhalte wieder an Land zieht und irgendwann exklusiv zeigen kann. Harte Zeiten also für Netflix und Co — immerhin gibt es für die meisten Länder inklusive Deutschland noch eine Gnadenfrist.

via Süddeutsche