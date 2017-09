Zoff zwischen Google und Amazon: Echo Show plötzlich ohne YouTube

Während wir uns hierzulande mit dem Echo und Echo Dot begnügen müssen, wenn wir uns einen smarten Amazon-Assistenten mit Alexa ins Wohnzimmer holen wollen, können sich US-Amerikaner bereits seit einiger Zeit auch für den Echo Show entscheiden. Der verpasst der guten Alexa noch ein Display, so dass ihr damit beispielsweise Video-Anrufe durchführen, euer schlafendes Baby bequem von der Wohnzimmer-Couch im Blick haben oder euch zur abgespielten Musik die Texte anzeigen lassen könnt.

Selbstverständlich gehört dazu auch, dass ihr Amazon Video nutzen könnt — und bis vor wenigen Stunden auch noch YouTube. Letzteres fällt jetzt plötzlich weg, ohne dass es eine Vorankündigung seitens Google gegeben hätte.

Google erklärt sich auch mittlerweile dazu und spricht davon, dass die Nutzungsbedingungen von YouTube seitens Amazon nicht eingehalten würden, was zu einer verschlechterten User-Experience führt. Daher bleiben die Bildschirme erst einmal schwarz, man befände sich aber in Verhandlungen mit Amazon.

We’ve been in negotiations with Amazon for a long time, working towards an agreement that provides great experiences for customers on both platforms. Amazon’s implementation of YouTube on the Echo Show violates our terms of service, creating a broken user experience. We hope to be able to reach an agreement and resolve these issues soon. Erklärung von Google

Amazon hingegen schiebt den Schwarzen Peter klar Google zu und erklärt seinerseits, dass der Support von YouTube ohne Vorwarnung gestoppt wurde und dass es dafür keinerlei technische Gründe gäbe.