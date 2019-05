Zombieload: Neue Sicherheitslücke in Intel-Prozessoren

Intel hat einen weiteren Hardware-Sicherheitsfehler aufgedeckt, der Millionen von Computern auf der ganzen Welt betreffen könnte. Das tragische ist jedoch, dass der Fehler in die Architektur der Computerhardware eingebettet ist und nicht einfach so behoben werden kann. Bei der Sicherheitslücke handelt es sich um die Sidechannel-Attacke Zombieload, die von Forschern der TU Graz entdeckt wurde. Das gleiche Problem hatte Intel in der Vergangenheit mit Sicherheitslücken namens Meltdown und Spectre.