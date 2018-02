Der Testflug der Falcon Heavy Rakete erweckte in allen Medien große Aufmerksamkeit. Elon Musk machte ja auch kein Hehl daraus, dass es sich hierbei um ein phänomenales Ereignis handelt. Mal abgesehen davon, dass der Start und die Landung der Einzelteile relativ glatt lief, war der große Clou mit Sicherheit das Aussenden des Tesla Roadster in die schiere Unendlichkeit des Weltalls. Was für ein Event!

Doch was passiert nun mit dem schicken roten Auto, das, bis auf Spaceman, unbemannt durch das Sonnensystem schwebt? Geplant war ja, dass das Auto bis zu unserem Nachbarplaneten Mars fliegt, doch eine Gruppe von Forschern meint: Das wird nicht passieren. Sie forschen an der University of Toronto und ihr Spezialgebiet ist die Orbitaldynamik. Sie wollten herausfinden, welche Bahnen der rote Sportwagen in den nächsten paar Millionen Jahren ziehen wird.

Natürlich kann man diese Zukunft nur bis zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, doch die Wissenschaftler sind der Meinung, dass zumindest eine Chance von sechs Prozent besteht, dass der Roadster wieder zurück auf die Erde stürzt. Aber keine Panik, wahrscheinlich wird das Fahrzeug beim Eindringen in die Atmosphäre eher verbrennen, als das es größeren Schaden anrichten würde.

Der Grund, warum der Roadster wahrscheinlich nicht auf dem Mars landen wird, liegt schlichtweg bei der Sonne. Ihre Anziehungskraft, die schließlich alle Planeten an Ort und Stelle hält, wird das Auto in einigen Monaten in eine elliptische Umlaufbahn ziehen. So wird es die Bahnen der Venus, der Erde und des Mars wiederholt kreuzen, bis es vielleicht irgendwann auf einem von ihnen abstürzt.

Der schwebende Roadster ist also vergleichbar mit erdnahen Asteroiden, die auch durch das Sonnensystem driften. Den Berechnungen zufolge könnte eine erste Begegnung zwischen Fahrzeug und Erde im Jahr 2091 stattfinden. Die Chancen stehen also gut, dass unsere jüngeren Leser diesen Tag noch miterleben.

Ein Absturz auf der Venus ist nur zu 2,5 Prozent wahrscheinlich und noch höher stehen die Chancen auf einen Mars-Crash. Nach drei Millionen Jahren steigen die Chancen eines Erdabsturzes von 6 auf 10 Prozent, da nicht jeder Umlauf der Sonne gleich abläuft. Die Forscher sind sich sicher, dass der Roadster einige Millionen Jahre im Weltall umherschweben könnte. Entweder stürzt er dann tatsächlich auf irgendeinem Planeten ab oder verglüht einfach. Vielleicht werden wir es nie erfahren.

