Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat in der vergangenen Woche neue Zahlen zu den PKW-Neuzulassung veröffentlicht. Im März 2018 haben insbesondere die Neuanmeldungen von Elektroautos zugelegt und konnten ein Plus von 73,1% im Vergleich zum März 2017 verbuchen. 3.792 zusätzliche reine Elektrofahrzeuge (BEV) fahren seit dem vergangenen Monat auf deutschen Straßen.

Insgesamt 347.433 PKW wurden im März 2018 zugelassen, somit erreichten die Elektroautos einen Anteil von 1,09 Prozent an den Neuzulassungen. Insgesamt ging die Zahl der Neuzulassungen gegenüber dem Vorjahresmonat etwas zurück (-3,4 Prozent), doch im Jahresvergleich kann man schon heute ein kräftiges Plus verbuchen (878.611 PKW, plus circa 4%).

Das Rennen, zumindest in absoluten Zahlen gemessen, machten die Hybridfahrzeuge, die es auf insgesamt 10.874 Neuzulassungen brachten und damit im Vergleich zum Vorjahresmonat um 45,4% zulegen konnten. Zu diesen wiederum zählen auch die Plug-in-Hybride, die mit einem entsprechenden Plus von 31,9 Prozent auf 3018 Neuzulassungen kamen.

Zum Vergleich: Benziner stellen den Löwenanteil bei den Neuzulassungen, sie legten um circa 9,3% im Vergleich zum Vorjahresmonat zu und können nun 64% der Neuzulassungen auf sich verbuchen. Dieselbetriebene PKW müssen im Vergleich zum März 2017 einen Rückgang von 25% verbuchen und kommen nun auf einen Neuzulassungsanteil von 31,4%. Der Rückgang fällt in Deutschland höher als in anderen Ländern aus, weil man hierzulande im direkten Vergleich von einem höheren Niveau kommt.

Auf den durchschnittlichen CO2-Ausstoß hat der enorm gestiegene Anteil von Elektroautos wegen ihrer insgesamt geringen Zahl und anderen Faktoren keinerlei Auswirkungen. Mit 128,7g/km stieg er um 0,8% gegenüber dem Vorjahresmonat. Das wiederum könnte auch an den starken Zuwachsraten in der Oberklasse (+18,4%) und bei den SUV (+28,1%) liegen. Die Mittelklasse (-15,8%) und Mini-Vans (-28,8%) verloren.

Die meisten Medien richten ihr Augenmerk seit Monaten auf das Tesla Model 3. Unterdessen ~ stagniert die Produktion des Model S und Model X seit nunmehr ~21 Monaten (!). Die Auslieferung der beiden "Cash Cows" erreicht einen neuen Tiefstand seit Q3/2016. pic.twitter.com/J6ukrk0We5 — Mobilegeeks.de (@Mobilegeeksde) April 4, 2018

Trotz des enormen Anstiegs gehört ausgerechnet der US-amerikanische Elektroauto-Pionier Tesla zu den Verlierern des aktuellen Jahres. Die Kalifornier konnten im März 2018 insgesamt 428 Fahrzeuge absetzen und damit die Zahl der zwischen Januar und März verkauften Autos auf insgesamt 666 Fahrzeuge steigern. Gegenüber dem Vorjahresquartal (Januar bis März 2017) macht das – ebenfalls von einem hohen Niveau kommend – einen Rückgang von 34,9% Prozent aus. Kein anderer Hersteller musste einen stärkeren Rückgang hinnehmen. Tesla verkauft mit dem Model S ein Modell aus der Oberklasse und mit dem Model X ein Modell aus der Kategorie SUV (beide: siehe oben). Lexus und Ssangyong folgen mit minus 25,2% und minus 23,5%.

Quelle: kba.de