Zusammen gegen Stadia: Sony und Microsoft verkünden Partnerschaft

Die Meldung von der Partnerschaft zwischen Sony und Microsoft war in etwa so unwahrscheinlich, wie als hätten DC und Marvel einen Film zusammen gedreht. Die Hersteller der beiden konkurrierenden Spielekonsolen Xbox und PlayStation wollen sich dennoch zusammentun, und zwar für eine strategische Partnerschaft im Bereich Gaming. Beide Parteien bezeugten dies mit einem „Memorandum of Understanding“.

Dass die Unternehmen nun zusammenrücken, verwundert auf den ersten Blick. Sony und Microsoft werden oft als Rivalen angesehen, vor allem im Bereich der Spielekonsolen. Wie Sony-Chef Kenichiro Yoshida nun im Rahmen der Bekanntmachung sagte, sei Microsoft aber schon seit vielen Jahren ein wichtiger Geschäftspartner für das Unternehmen.

Die Zusammenarbeit soll sowohl das Streamen von Spielen und deren Inhalte betreffen, aber auch neue Bildsensoren und die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz. Die Vereinbarung stärkt vor allem das Microsoft-Cloud-Geschäft Azure für Internet-basierte Anwendungen, weil Sony darüber Spiele und Medien-Inhalte per Streaming an die Kunden bringen will. Mit Microsoft und dessen hauseigener KI könnte Sony auch neue Bildsensoren entwickeln, da das Unternehmen ja auch Kamera-Chips ausliefert – noch ein Pluspunkt für den Konzern.

“Sony war schon immer führend in den Bereichen Unterhaltung und Technologie, und die heute angekündigte Zusammenarbeit baut auf dieser Geschichte der Innovation auf. Unsere Partnerschaft bringt Sony die Leistungsfähigkeit von Azure und Azure KI, um den Kunden neue Spiel- und Unterhaltungserlebnisse zu bieten.” Satya Nadella, CEO von Microsoft.

Für Microsoft springt dabei ein Vorsprung im Konkurrenzkampf mit Amazon heraus. Der Versandriese ist momentan Marktführer im Cloud-Geschäft und zuletzt auch in den Spiele-Markt vorgestoßen. Das stört Microsoft offensichtlich. Jedoch vermuten viele, dass es bei der Zusammenarbeit primär um Google geht. Das Unternehmen ist ja mit seinen Pläne für den leistungsstarken Gamestreamingdienst Stadia zum neuen Stern am Gaming-Himmel aufgestiegen und bedroht sowohl Sony als auch Microsoft in dieser Sparte. Da ist es eigentlich nur schlau, wenn sich beide gegen den Suchmaschinenriesen zusammenschließen.

