Zwei große Namen verschwinden: Aus Yahoo und AOL wird Oath

Ach Yahoo – es ist doch in den letzten Jahren eher eine traurige Story um das Dahinsiechen eines der Top-Unternehmen aus der Internet-Steinzeit gewesen. Die merkwürdigen und einsamen Management-Entscheidungen der von Google abgeworbenen Marissa Mayer, die schwindende Relevanz der einstigen Suchmaschinen-Größe und nicht zuletzt die kolossalen Datenlecks haben dafür gesorgt, dass der Name „Yahoo“ wirklich verbrannt wurde.

Das Tafelsilber wurde zu vermindertem Preis an Verizon verhökert, der Rest firmiert nun unter dem Namen Altaba. Nein, keine Sorge – den Namen werdet ihr euch nicht merken müssen. Da wussten wir noch nicht, was aus dem Namen Mayer wird, davon abgesehen, dass sie bei Altaba keine Zukunft hatte. Aber auch Verizon hat augenscheinlich keine Verwendung für die Ex-Google-Managerin, wie es nach jüngsten Informationen scheint.

Ein Tweet des AOL-Bosses Tim Armstrong kündigte es schon an – eine Zusammenführung von u.a. AOL und eben dem von Verizon erworbenen Yahoo-Teil unter dem neuen Namen Oath:

„Oath“ ist dabei das Wort für „Eid“ oder „Schwur“, so dass aus dem getwitterten Hashtag #TakeTheOath auch noch ein passables Wortspiel wird, den man frei mit „Leiste den Eid“ übersetzen kann. Auch Verizon lässt den Namen Yahoo also (vermutlich) sterben – und AOL gleich mit. Unter Oath sollen die Kräfte gebündelt werden und zwar unter der Leitung von Tim Armstrong. Das „vermutlich“ schreibe ich deshalb, weil noch nicht restlos klar ist, ob der Name „Yahoo“ unter dem neuen Firmendach noch in irgendeiner Form eine Rolle spielen wird, oder eben völlig ausradiert wird.

Neben Mayer verschwindet also dem Anschein nach auch der Name „Yahoo!“ und ich glaube, bei der jüngeren Geschichte ist es nicht die falscheste Entscheidung, sämtliche alten und überflüssigen Zöpfe abzuschneiden. Offiziell bestätigt ist Mayers Abgang zwar noch nicht, aber Recode berichtet über Quellen, die das bereits jetzt als gegeben mitteilen.

Das dürfte dann also vermutlich das Schlusskapitel der Yahoo-Tragödie werden und bei Verizon scheint man guter Dinge zu sein, unter neuem Namen und mit gebündelten Kräften wieder Fahrt aufnehmen zu können. Die Hoffnung hatte Marissa Mayer natürlich auch irgendwann mal und wir wissen, was daraus geworden ist. Wir werden das trotzdem weiter verfolgen, aber aktuell glaube ich fast, dass der Name Oath uns nicht allzu häufig über den Weg laufen wird. Wettet jemand dagegen?

Quelle: Business Insider via Futurezone