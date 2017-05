Samsung YP-GP11: Leak zeigt neuen Galaxy Player mit 5.8 Zoll Display

Manchmal tut man sich wirklich schwer: ist ein Galaxy Note mit 5.3 Zoll Display-Größe noch ein Smartphone oder schon ein Tablet – oder doch einfach irgendwas dazwischen? Beim neuesten Leak, in dem es um die Koreaner von Samsung geht, kann man sich diese Frage wieder stellen: Zeigen die geleakten Daten des Galaxy S WiFi mit 5.8 Zoll großem Display nun eher einen iPod-Konkurrenten oder doch eher schon ein kleines Tablet?

Die geleakten Daten verraten uns wie gesagt, dass die Diagonale des Bildschirms 5.8 Zoll betragen soll. Stellt es euch also in etwa vor wie ein etwas größeres Note ohne Telefon-Funktion und design-mäßig ans Galaxy S3 angelehnt. Das Samsung YP-GP11 – so die offizielle Bezeichnung – kann den veröffentlichten Daten zufolge aber nicht mit der gleichen Qualität wie S3 oder Note aufwarten. So soll die Auflösung des qHD-Displays lediglich 540×960 Pixel betragen. An Bord ist ein Dual Core-Chipsatz mit 1 GHz und zudem 1 GB Arbeitsspeicher und eine 3 MP Cam. Als OS habt ihr hier Android 4.0.4 mit der bekannten TouchWiz-Oberfläche.

Alles in allem eher moderate Spezifikationen, die mich persönlich hoffen lassen, dass dieses Gerät für einen sehr schlanken Preis in den Handel kommen könnte – quasi als Gegenpol zu Note 2 und Galaxy S3. Geht mal davon aus, dass wir von Samsung mehr erfahren werden, wenn wir in Berlin anlässlich der IFA unterwegs sind.

Quelle: SamMobile via Newgadgets.de