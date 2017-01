Wer hätte gedacht, dass wir mal ein Outdoor Smartphone mit einer Dualkamera sehen werden? AGM Mobile, der globale Vertrieb von AGM Devices, hat seinen Sitz auf der schönen Insel Samoa, 7.500 Kilometer Südwestlich von Cupertino und will uns zum MWC das AGM X1 präsentieren. Wie so oft wird vollmundig mit den Spezifikationen geworben.

Unter anderem hat das AGM X1 den Qualcomm 617 Prozessor, den wir aus dem Moto G4 oder ZTE Axon 7 her kennen. Auch der Arbeitsspeicher mit 4 GB und der interne Speicher mit 64 GB sind ebenfalls recht groß bemessen. Ein 5.400 mAh starker Akku soll laut Werbung für bis zu drei Tage Laufzeit sorgen. Ob dies so ist, wird unser späterer Test zeigen.

Das AGM X1 soll zu einem Preis von 329,00 US$ in den Handel kommen. Wie es mit der Verfügbarkeit in Europa aussehen wird, wissen wir derzeit noch nicht.

Eine Besonderheit in dieser Smartphoneklasse ist wohl die 13 Megapixel Dualkamera mit eine F2.2 Blende. Diese soll für einzigartige Aufnahmen sorgen. Inwieweit dies den Tatsachen entspricht, wird ebenfalls unser Test zeigen.

Die ganze Technik steckt in einem nach IP68 zertifizierten Kunststoffgehäuse. Das Gehäuse soll bis 1,5 Meter wasserdicht sowie staubdicht sein. Dieses schlägt sich natürlich in den Maßen nieder. Mit 163,5 x 79 x 11,8 Millimeter ist es nicht gerade klein und es wird 205 Gramm auf die Waage bringen. Dank der Dualkamera ist es aber durchaus ein Smartphone für die Wanderer und Sportler unter uns, sofern die Kamera hält, was AGM verspricht.

AGM X1 Technische Daten