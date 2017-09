Das Apple iPhone 8 Plus im ausführlichen Hands-On

Das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus sind da. Zwei Smartphones, die im Schatten des iPhone X stehen, welches im November erscheinen wird. Das macht die beiden Ausführungen des iPhone 8 aber nicht zu schlechten Smartphones, ganz im Gegenteil. Für Fans des alten Designs ist es sicher ein willkommenes Update. Ich habe mir das iPhone 8 Plus im ausführlichen Hands on an angeschaut und kläre auf, wann und für wen sich ein Upgrade auf das neue Smartphone aus Cupertino lohnt.

iPhone 8 Plus Design

Das iPhone 8 Plus kommt im klassischen und ikonischen iPhone-Look und ist ein Smartphone für Fans des klassischen Designs. Ich sehe es als Abschluss des klassischen Designs, denn mit dem iPhone X ist ein guter Übergang in eine neue Generation von iPhones geschaffen worden. Übrigens nenne ich das iPhone X spaßeshalber gerne statt iPhone 10 lieber iPhone Cross, um diesen Übergang nochmal zu betonen.

Alle, die das Design der letzten Generationen kennen, werden sich hier sofort wohlfühlen und müssen sich keine neuen Cover oder Accessoires kaufen, denn altes Zubehör kann man hier ohne Probleme dank gleicher Abmessungen nutzen.

Wer nach etwas komplett Neuem sucht wird hier nicht glücklich. Trotzdem geben das Glas, die Optik und damit auch die etwas anders wirkenden Farben dem iPhone 8 Plus einen anderen und frischeren Look. Das werden die meisten Freunde und Bekannte auf dem ersten Blick aber sicher nicht sofort erkennen.

Ich gebe zu, das klassische Design hat seinen eigenen Charme und nicht jeder ist verständlicherweise bereit, auf völlig randlose Smartphones umzusteigen, aber neben einem Samsung Galaxy Note 8 oder LG V30 sieht es schon recht altmodisch aus, da das 2014er Design gar nicht mehr so gut gealtert ist. Zudem ist der Markt überfüllt mit Geräten mit dem gleichen oder einem sehr ähnlichen Design, wie z.B. dem Honor 8 Pro. Trotzdem gefällt es mir doch schon irgendwie und wenigstens sind die Ränder kleiner als bei Sony, was auch nicht so schwer ist.

Bei der Verarbeitungsqualität gibt es nichts zu meckern. Es ist schöne Detailarbeit, die man von Apple gewohnt ist. Dabei liegt es gut in der Hand. Leute, die etwas tollpatschig sind, sollten sich dennoch überlegen sich vielleicht eine Schutzhülle zu besorgen. Was mir nicht gefällt ist die ausstehende Kamera. Dass sie aussteht wäre ja noch ok, wenn nicht das Glas noch weiter ausstehen würde. Diesmal wird nämlich wieder nicht wirklich Saphirglas verwendet, sondern eine andere Mischung von Apple mit einer Härte von 6 in der Mohsschen Härteskala. Damit ist es genauso hart wie das Glas vorne und hinten am Gerät (Quelle: Jerryrigeverything)

Das Smartphone kommt in den Farben Gold mit weißer Front, Silber mit weißer Front und Space Grau mit schwarzer Front, wobei die Farbe Gold nur an den Seiten wirklich gold ist. Das Glas selbst ist eher Sandfarben. Nettes Detail: Die Verpackungen kommen auch nicht mehr im Standard-Weiß, sondern sind je nach Smartphone-Farbe anders gefärbt. Mir persönlich gefällt Space Grey am meisten.

Positiv Super Verarbeitung

Altes, aber weiterhin schönes, klassisches und ikonisches Design

IP67-Zertifizierung (Staub- und Wasserfest)

Gutes Handling

Wegen gleichen Abmessungen abwärtskompatibel mit Zubehör. Negativ Unterscheidet sich kaum vom Vorgänger, wenig Erkennungsmerkmale

Neben Aktuellen Geräten sieht es altmodisch aus

Kein extra 3,5 mm Klinkenanschluss (Lightning zu 3,5 mm Klinke-Adapter im Lieferumfang)

Glas der Kamera steht zu weit aus, kein echtes Saphirglas

iPhone 8 Plus Hardware

6 GB RAM, 64 GB interner Speicher /alternativ 256, nicht erweiterbar

erweiterbar Starker A11 Bionic Chip mit 64‑Bit Architektur

Touch ID – Fingerabdrucksensor super schnell

Display Retina HD Display mit IPS Technologie

5,5 Zoll (13,94 cm Diagonale)

1920 x 1080 Pixel bei 401 ppi

DCI-P3 Farbraum

True Tone Display (Automatischer Weißabgleich passend zum Umgebungslicht – muss aktiviert werden)

3D Touch

625 nits

Dual-Domain Pixel für breite Betrachtungs­winkel Prozessor

Grafikchip A11 Bionic Chip mit 64‑Bit Architektur (Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral)

Neurale Architektur

Integrierter M11 Motion Coprozessor

Apple GPU (three-core graphics) Arbeitsspeicher 3 GB RAM, LPDDR4 Interner Speicher 64 GB / 256 GB, nicht erweiterbar Kamera hinten 12 Megapixel Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv, Dual-OIS Bildstabilisierung

Weitwinkel: f/1.8 Blende, Teleobjektiv: f/2.8 Blende

Zweifacher Optischer Zoom, bis zu 10x digitaler Zoom

Porträtmodus, Portraitlicht-Funktion

4-fach-LED True Tone Synchronblitz

Objektiv­abdeckung aus Saphirkristall

Autofokus mit Focus Pixels

Fotos im JPEG oder HEIF-Format

Videoaufnahmen bis 4K 60 fps

Zeitlupe bis 1080p 240 fps

Viedeoformate: HEVC, H.264, h.265 Kamera vorne 7 MP f/2.2 FaceTime HD Kamera

1080p HD Videoaufnahme

Retina Blitz (Bildschirm) Betriebssystem iOS 11 Akku 2675 mAh, nicht austauschbar

Fast Charging (schnelles Laden), 50% in 30 Minuten – Kabel und Netzteil müssen extra gekauft werden

Wireless Charging (kabellos) nach Qi 1.2 Standard Konnektivität LTE Cat.12

Voice over LTE (VoLTE)

802.11ac WLAN mit MIMO

Bluetooth 5.0

NFC mit Lesemodus

Position: Assisted GPS, GLONASS, Galileo und QZSS Sensoren Touch ID Finger­abdruck­sensor

Barometer

3-Achsen Gyrosensor

Beschleunigungs­sensor

Näherungssensor

Umgebungslicht­sensor Maße 158,4 x 78,1 x 7,5 mm Gewicht 202 g Weitere Details Hometaste mit integriertem Finger­abdruck­sensor

Unterstützt Dolby Vision und HDR10 Inhalte

Siri als Sprachassistent

Lightning-Kopfhörer im Lieferumfang (EarPods)

Farben: Gold, Silber, Space Grau

Positiv Neue leistungsstarke CPU

Für das System und den App-Store optimierte Hardware

Wireless Charging mit Qi Standard Negativ Verhältnismäßig kleiner Akku (muss noch getestet werden)

Schnelles Laden nur mit extra Zubehör und hohem Aufpreis (79 Euro Netzteil + 29 Euro Lightning zu USB-C Kabel)

Speicher nicht erweiterbar

Nur Single-SIM

iPhone 8 Plus Display

Retina HD Display mit IPS Technologie

5,5 Zoll (13,94 cm Diagonale)

1920 x 1080 Pixel bei 401 ppi

DCI-P3 Farbraum

True Tone Display (Automatischer Weißabgleich passend zum Umgebungslicht – muss aktiviert werden)

3D Touch

Helligkeit mit 625 nits überdurchschnittlich

Dual-Domain Pixel für breite Betrachtungs­winkel

Natürlich wirkende Farben, guter Kontrast, sehr scharfe Darstellung

Apple typisch ist das Display der iPhones sehr gut. Es ist zwar nicht so schön wie aktuelle Super AMOLED-Displays, aber es kann sich in der breiten Masse an Smartphones sehen lassen und ist angenehm zu betrachten. Farben sind schön natürlich, der Kontrast gefällt und der Betrachtungswinkel ist super. Einzig die Helligkeit könnte nochmal zumindest ein wenig höher sein, denn 625 nits im Vergleich zu Super AMOLED-Displays mit 1000-1250 nits wirkt es etwas wenig. Aber im aktuellen Smartphone-Markt ist es tatsächlich sogar eher überdurchschnittlich. Für das Arbeiten draußen reicht es, aber bei starkem Sonnenlicht, zeigen sich natürlich die Stärken eines Super AMOLED-Displays. Aber gut, wir leben ja in Deutschland.

Ich persönlich würde mir zwar auch so etwas wie ein Always-on Display begrüßen, aber stattdessen sehen wir eine andere Funktion namens True Tone Display. Dabei handelt es sich um eine Einstellung, die man direkt bei der Einrichtung einschalten kann. Dadurch wird der Weißabgleich des Displays aktuellen Lichtverhältnissen live angepasst, sodass Farben immer realitätsnah wirken. So muss sich das Auge beim Blick auf das Smartphone nicht extra vom Umgebungslicht auf das Displaylicht umgewöhnen. Das funktioniert tatsächlich so gut, dass man es im Alltag kaum merkt. Dazu muss man nämlich erst ein anderes Smartphone als Referenz daneben legen, damit man den Unterschied erkennt. Sehr gerne möchte ich das auch in anderen Smartphones sehen.

Weiterhin mit dabei ist 3D Touch. Damit lassen sich durch beherztes Drücken auf das Display Funktionen auslösen. Beispielsweise lassen sich Kontextmenüs durch festeres Drücken auf eine App öffnen und mehr. Leider hat sich das im Android-Bereich kaum durchgesetzt und wurde bei vielen Smartphones schnell wieder abgeschafft. Hier kann man es auch bei externen Apps und Spielen verwenden.

Positiv Überdurchschnittlich hohe Helligkeit

True Tone Display-Funktion ist eine schöne Neuerung, Display immer angenehm für die Augen

Sehr guter Betrachtungswinkel

3D Touch

Schöne Farben, Kontrast und schärfe Negativ –

iPhone 8 Plus Kamera

12 Megapixel Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv, Dual-OIS Bildstabilisierung

Weitwinkel: f/1.8 Blende, Teleobjektiv: f/2.8 Blende

Zweifacher Optischer Zoom, bis zu 10x digitaler Zoom

Porträtmodus, Bühnenlicht-Funktion

4-fach-LED True Tone Synchronblitz

Objektiv­abdeckung aus Saphirkristall

Autofokus mit Focus Pixels

Fotos im JPEG oder HEIF-Format

Videoaufnahmen bis 4K 60 fps

Zeitlupe bis 1080p 240 fps

Viedeoformate: HEVC, H.264, h.265

7 MP f/2.2 FaceTime HD Frontkamera

1080p HD Videoaufnahme

Retina Blitz (Bildschirm)

*Dieser Teil ist noch in Bearbeitung und wird aktualisiert*

Die Kamera des des iPhone 8 Plus soll laut DxOMark die beste auf dem Markt und sogar besser als das Lumia 950 sein, was bisher für mich auch ein Maßstab für Smartphone-Kamerabewertungen war. Daher habe ich mich besonders gefreut sie testen zu können.

Zuerst einmal die Hauptkamera: Diese kommt mit einem 12 Megapixel Dual-Sensor, wo beide auch wie beim Samsung Galaxy Note 8 stabilisiert sind. Das Weitwinkelobjektiv ist mit f/1.8 ziemlich lichtstark und das Teleobjektiv für den optischen zweifachen zoom kommt mir f/2.8. Bei gutem Licht sehen die Farben wirklich gut und natürlich aus, viele Details bleiben erhalten, Dynamikumfang ist super und das Bild ist scharf mit guten Kontrasten. Gerade mit dem automatischen HDR entstehen schöne Fotos.

Mir gefallen auch die „Live Fotos“, wo Bilder in Videoform in einer Länge von ca. einer Sekunde aufgenommen werden und man daraus das beste Foto rausnehmen kann. Dabei wird im Grunde die Sekunde vor dem Betätigen des Auslösers aufgenommen. Das sieht auch in der Galerie super aus, wenn man sich die Bilder anschaut, da sie dadurch lebendiger werden.

Eine weitere Funktion neben dem zweifachen optischen Zoom ist der Portrait-Modus. Hier werden Bilder mit Bokeh-Effekt aufgenommen, das funktioniert auch ziemlich gut. Das neue hier ist eher die Beta der Portraitlicht-Funktion. Dadurch lässt sich die Belichtung im Nachhinein beeinflussen oder auch der Hintergrund abdunkeln. Dadurch entstehen sehr künstlerische Fotos. Nun gehen diese Fotos nur mit der Hauptkamera. Das macht das iPhone X, welches es auch mit der Frontkamera kann, deutlich attraktiver, denn alle Fotos, die ich hier aufgenommen habe, habe ich selbst mit ausgestrecktem Arm und umgedrehten Smartphone aufgenommen. Die Portraitlicht-Funktion macht Spaß und funktioniert auch sehr gut, solange der Hintergrund gleichmäßig ist. Unten sieht man auch ein Beispiel wie es sonst aussehen könnte. Da die Funktion noch in der Beta ist, könnte sich da auch bald etwas daran ändern.

Der Portrait Modus funktioniert nicht nur mit Gesichtern, sondern auch mit anderen Objekten, wie man es auch z.B. von Huawei kennt, wobei der Bokeh-Effekt im allgemeinen nicht immer hundert prozentig genau ist. Kleinere Ungenauigkeiten findet man hin und wieder.

*Low-Light: Wird nachgetragen*

Die Videokamera kann jetzt auch 4K mit 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen und das tolle ist, dass es dabei kaum warm wird und ohne Probleme und Überhitzung aufnehmen kann. Die einzigen Systemkameras die das auch können kosten ca. 2000 Euro aufwärts ohne Objektiv. Auch die optische Bildstabilisierung ist super und es lassen sich wirklich gute Videos aufnehmen. Super ist auch die neue Slow-Motion Funktion, da man damit in Full HD mit wahlweise 120 oder 240 FPS aufnehmen kann. Was mir gar nicht gefällt (korrigiert mich, wenn es einen einfacheren Weg gibt) ist, dass sich die Einstellungen der Videokamera, also Auflösung, FPS und mehr nicht in der Kamera-App einstellen lassen, sondern man immer in die iOS-Einstellungen gehen muss.

Die Frontkamera mit 7 Megapixeln ist in puncto Schärfe und Dynamik ziemlich gut. Die Farben sind gut und es eignet sich wirklich gut für Selfies. Leider gibt es keinen Beauty-Modus, falls man diesen gewöhnt ist und man muss externe Apps nach der Fotoaufnahme nutzen. Apps wie Meitu können da aushelfen. Einzig bei der Frontvideokamera stört mich, dass diese ohne optische Bildstabilisierung kommt. Da ich das von anderen Samsung-Smartphones gewöhnt bin, vermisse ich es sehr, da Videos der Frontkamera so zu sehr ruckeln. Mehr Selfies werde ich in den nächsten Tagen auch aufnehmen.

*Wird weiter aktualisiert*

Positiv Stage lighting (Bühnenlicht) Portrait-Modus (Beta) ist eine coole Funktion und funktioniert schon relativ gut

4K 60 fps aktuell sonst nur bei Systemkameras für 2000 Euro aufwärts (ohne Objektiv)

Keine Überhitzung bei 4K 60 fps Aufnahmen

Sehr gute Hauptkamera bei gutem Licht

Gute Frontkamera Negativ Frontkamera nicht stabilisiert

Kameraeinstellungen in den allgemeinen iOS-Einstellungen

Kein Beauty-Modus

iPhone 8 Plus Performance

A11 Bionic Chip mit 64‑Bit Architektur (Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral)

Neurale Architektur

Integrierter M11 Motion Coprozessor

Apple GPU (three-core graphics)

Laut Benchmarks fast so stark wie ein Macbook Pro 13 Zoll – Höchste Werte aktuell in einem Smartphone

3 GB RAM

iOS 11 läuft sehr flüssig als geschlossenes System

Apps und Spiele auf dem App-Store laufen ohne Probleme weil sie auf das geschlossene System angepasst sind

Ja, das iPhone 8 Plus ist derzeit das leistungsstärkste Smartphone auf dem Markt, wenn man sich die Benchmarks anschaut. Laut diesem ist das iPhone 8 Plus fast so stark wie ein 13 Zoll Intel Core i5 Macbook. Merkt der normale Nutzer derzeit überhaupt einen Unterschied? Nein. Das liegt daran, dass Apple seine Software und Apps stark kontrolliert auf den Markt bringt und dadurch, dass es nur wenig Auswahl an Geräten bei Apple gibt, lassen sich diese auch einfacher optimieren und Apps besser anpassen.

So wird man im Punkt Geschwindigkeit als normaler Nutzer den Unterschied zwischen einem iPhone 8, iPhone 7, oder iPhone 6 kaum merken. Spiele laufen so oder so flüssig auf den höchsten Einstellungen, Multitasking läuft auch trotz 3 GB völlig ohne Probleme. Das sind die Vorteile eines gut optimierten geschlossenen Systems.

Wo der neue Chip aber Vorteile bietet ist Augmented Reality, denn dafür wird viel Rechenleistung benötigt und auch wenn die Auswahl gerade sehr gering ist. Das was es gibt, sieht trotzdem gut aus, obwohl die meisten Spiele kaum Spaß machen und die meisten Apps nutzlos sind, da sie zurzeit eher Tech-Demos sind. Es sollte aber in nächster Zeit eine beschleunigte Entwicklung im Bereich AR geben, da Apple dafür bekannt ist, bereits vorhandenes populärer zu machen. Ich freue mich schon auf das was kommt. Ein gutes, von Anfang an fehlerfreies Pokemon Go 2 mit mehr Funktionen und besserer Grafik wäre Spitzenklasse.

Gut ist der neue Chip auch für Videoaufnahmen, denn 4K mit 60 Bildern pro Sekunde aufzunehmen und zu Bearbeiten ist sehr CPU und GPU-lastig. Das schöne dabei ist, dass es beim Aufnehmen auch kaum erhitzt, während einige andere teure Systemkameras (Sony) auch gerne mal bei full HD überhitzen und abkühlen müssen.

Aber mal schauen. Ich freue mich immer mehr Leistung in einem Smartphone zu sehen, da es die Entwicklung vorantreibt und mit der Zeit auch mehr Funktionen in einem Smartphone hervorbringt. Bisher sehe ich aber nicht wirklich warum sich Hardcore Apple-Fanboys mit Android-Nutzern im Internet streiten mit: „Hey, mein Smartphone hat mehr Punkte im Benchmark, also ist es besser“, obwohl sie den Unterschied nicht merken. Aber gut, sie verteidigen auch, dass man für Fast Charging insgesamt 108 Euro mehr für Zubehör bezahlen muss.

Ihr wisst sicher bereits, dass ich von Benchmarks nichts halte. Es sind Richtwerte, die keinesfalls die Nutzererfahrung widerspiegeln, und abhängig von äußeren und inneren Bedingungen sich häufig im Wert ändern. Hier sind einmal die Testergebnisse von meinem Gerät aufgelistet. Auffällig ist, dass obwohl das iPhone 8 Plus nicht so heiß wird wie seine Vorgänger und recht kühl bleibt, kann man Thermal Throttling feststellen. Das bedeutet, dass bei höheren Temperaturen die Leistung gedrosselt wird. Und das sogar nicht unwesentlich. Dabei ist die Performance aber weiterhin deutlich höher als bei der Konkurrenz.

BENCHMARK SCORE Antutu 208108 Geekbench Single-Core 4191 Geekbench Multi-Core 10002 3DMark Slingshot Extreme 2548

Positiv Sehr gute Performance

Flüssige Animationen ohne Ruckler

Multitasking ist kein Problem

Aktuelle Spiele laufen auf höchsten Einstellungen

4K 60 FPS Aufnahmen ohne Überhitzung Negativ –

iPhone 8 Plus Software

iOS 11 als Betriebssystem

Relativ benutzerfreundlich

Bunte Oberfläche und spielerische Animationen

Geschlossenes System mit Einschränkungen

Eingriffe ins System sehr eingeschränkt, geringe Anpassbarkeit (nur in bestimmten Rahmen)

Gute Kontrolle durch Gesten und 3D Touch

Auf Zusammenarbeit mit eigenen Produkten optimiert

Kein Datei-Manager wie man es aus anderen Systemen kennt

iTunes muss zur Musikübertragung installiert werden

Backups einfach über iTunes

Importieren von Fotos und Videos etwas umständlich

App-Store stärker reguliert als der Play-Store

Apps qualitativ hochwertig, kosten aber mehr als im Play-Store

System, Apps und Spiele laufen sehr flüssig, weil optimiert

Apple eigene Apps sehr gut umgesetzt

Einstellungen mancher Apps von Apple nur in den allgemeinen Einstellungen. Kameraeinstellungen z.B.

Sprachassistent Siri führt viele Befehle aus und versteht sehr schnell

Versteht komplexere Befehle nicht (im Gegensatz zu Bixby)

Deutsche Siri klingt demotiviert – jeweils nur eine weibliche oder männliche Stimme auswählbar

Positiv Sehr gute Performance und schöne Animationen

Apps gut auf das System optimiert

Sehr gute Kompatibilität mit eigenen Produkten

Siri reagiert und versteht sehr schnell

3D Touch sinnvoll implementiert Negativ Einige App-Einstellungen von Apple-Apps in den allgemeinen Einstellungen versteckt

Geschlossenes System erlaubt weniger Freiheiten – Anpassbarkeit nur in bestimmten Rahmen

Kein Datei-Manager – macht Dateiübertragung von iPhone zu PC z.B. aufwändiger

iPhone 8 Plus Sound

Lightning-Kopfhörer liegen bei

Stereo-Lautsprecher sind sehr laut

Lautsprecher mit Top-Soundqualität – eines der besten Smartphone Lautsprecher

Bis ca. 80% der Lautstärke ist die Qualität konstant

Top-Mikrofonqualität für Audioaufnahmen

Kein 3,5 mm Audiostecker am Gerät (Lightning zu 3,5 mm Klinke liegt bei)

Für gleichzeitiges Laden und Musik hören braucht man einen Adapter

Positiv Sehr gutes Mikrofon

Sehr laute Lautsprecher

Stereo-Sound

Lautsprecher eines der besten auf dem Markt Negativ Kein 3,5 mm Klinkenstecker

iPhone 8 Plus Akkulaufzeit

2675 mAh, nicht austauschbar

Fast Charging (schnelles Laden), 50% in 30 Minuten – Kabel und Netzteil müssen extra gekauft werden

Wireless Charging (kabellos) nach Qi 1.2 Standard

Netzteil für Fast Charging kostet 79 Euro und das passende Kabel 29 Euro, also 109 extra für Fast Charging

*Dieser Teil ist in Bearbeitung und wird aktualisiert*

Ein 2675mAh Akku erscheint mir wenig für so ein Smartphone, aber es ist ja nicht immer die Kapazität die zählt, sondern auch die Qualität des Akkus und auch die Optimierung von Software und Hardware. Bisher scheint die Laufzeit trotzdem ziemlich gut zu sein, aber für ein volles Urteil muss ich mehr Zeit mit dem Gerät im Alltag verbringen. Schön ist aber, dass das iPhone 8 Plus insgesamt deutlich kühler bleibt als seine Vorgänger. Das mag unter anderem auch an dem neuen Chip liegen.

Toll finde ich, dass endlich kabelloses Laden möglich ist. Dafür musste nur die Rückseite aus Metall geopfert werden, da für das induktive Laden ein nicht leitendes Material wie Glas benötigt wird. Mit Metall ginge das zwar auch, aber damit es durchdrungen wird, müssen die Frequenzen extrem niedrig sein, was zur Folge hätte, dass das Gerät kaum lädt. Apple bewirbt auch, dass man auch mit Schutzhülle laden kann. Das ist aber nichts neues und geht mit jedem Gerät. Auch hier gilt, dass die Schutzhülle nicht leitfähig sein darf.

Beim Wireless Charging wird hier auch die schnelle Variante mit dem Qi 1.2 Standard unterstützt. Ich persönlich nutze Zuhause nur Wireless Charging, weil es deutlich angenehmer ist und man immer einfach zum Smartphone greifen kann, wenn es gebraucht wird. Auch neigen Menschen dazu faul zu sein und lieber mit leerem Akku herumzulaufen, als ein Kabel anzuschließen. Kabelloses Laden bietet hier eine unkomplizierte Lösung. Natürlich habe ich dafür nicht extra Geld für Zubehör ausgegeben, sondern nutze es zusammen mit der Qi Ladestation von Samsung, was gut funktioniert, da sie auch unter dem selben Standard läuft. Gut ist auch, dass Dank Apple bald mehr Zubehör von Drittherstellern kommen dürfte, oder man Kabellose Ladestationen im Alltag außerhalb von Zuhause im Einsatz sehen könnte. Hoffentlich brauchen wir in Zukunft nirgendwo mehr Kabel.

Schnelles Laden gibt es auch per Kabel am iPhone 8, dabei soll das Gerät in 30 Minuten auf 50% geladen werden. Ärgerlich finde ich es, dass es extra kostet. 79 Euro für das Netzteil und 29 Euro für das Lightning zu USB-C Kabel. Es sollte aber relativ schnell günstiges Zubehör von Drittanbietern geben.

Positiv Wireless Charging

Fast Charging Negativ Akku mit 2675 mAh verhältnismäßig klein

Fast Charging nur mit Zubehör: Ca. 109 Euro Extra

iPhone 8 Plus Preis und Verfügbarkeit

Das iPhone 8 Plus kostet 909 Euro in der 64 GB Variante und 1079 Euro in der 256 GB Variante. Eine Version dazwischen mit 128 GB gibt es leider nicht. Die Farben sind Space Grau, Gold und Silber. Zu kaufen gibt es das Gerät entweder online oder beim Fachverkäufer eurer wahl.

Trotz Vorbestellung bei Saturn und „garantierter“ Abholung am 22. ging ich leer aus und man sagte mir, dass es 1-2 Wochen dauerne würde bis mehr Geräte reinkommen. Bei Media Markt sprach man sogar von 12 Wochen, aber auch da sollte es in 1-2 nach diesem Hands on wieder mehr Geräte geben. Dass das Gerät so schnell ausverkauft ist, bedeutet nicht, dass es viel Andrang gibt, sondern dass Apple pro Shop zu Marktstart immer extrem wenige Geräte zur Verfügung stellt. Ich hatte wenigstens Glück und habe noch eins bei einem Premium Reseller von Apple gefunden, nachdem ich durch ganz Aachen gelaufen bin.

Im Vergleich mit anderen Geräten und dafür was das Gerät mitbringt, finde ich den Preis noch relativ ok. Ich persönlich denke, dass sich ein Umstieg von einem iPhone 7 Plus gar nicht wirklich lohnt, da die Unterschiede einfach nicht groß genug sind und das iPhone 8 im Grunde auch ein 7S ist. Vom 6S würde ich nur umsteigen, wenn ich eine bessere Kamera wollte, da sich mit dem 7er schon einiges geändert hat. Bei allem was älter ist als das iPhone 6S, kann man sich aber überlegen umzusteigen, wenn einem das alte und klassiche Design noch gefällt. Ansonsten lohnt es sich sicher auf das X zu warten, wenn einen der Preis nicht stört.

Für Android Nutzer sehe ich auch nicht unbedingt einen Grund zum Apple-Lager zu wechseln, außer wenn man ein aktuelles Premium-Smartphone sucht und einem auch hier das Design gefällt. Ich denke aber, dass das iPhone X hier die größte Anziehungskraft haben wird. Ich persönlich bin tatsächlich darauf gespannt.