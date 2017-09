Apple iPhone 8 und iPhone 8 Plus – die Daten

Äußerlichkeiten

Die neuen iPhones kommen in den Farben Silber, Space Grey und einem neuen Gold-Finish. Natürlich spart man nicht mit Superlativen: Das Glas, das nun auch auf der Rückseite zu finden ist, soll besser und widerstandsfähiger sein, als es bisher in Smartphones verbaut wurde, Aluminium wie es in Flugzeugen verbaut wird. Aber wirklich neu ist das Design auf den ersten Blick nicht. Es bleibt ein typisches und auf den ersten Blick als iPhone erkennbares Smartphone.

Die Retina HD Displays sind 4.7″ bzw. 5.5″ groß und beherrschen True Tone. Der Ton kommt aus Stereo Lautsprechern, die 25% lauter als im iPhone 7 sein und einen tieferen Bass bringen sollen.

Innere Werte

Die inneren Werte wurden auch deutlich aufgebaut, an erster Stelle ist hier der neue Prozessor A11 Bionic, der sechs Kerne hat. Zwei Highperformance-Kerne und vier für die „gewöhnlichen“ Arbeiten, bei denen es nicht auf maximale Performance sondern auf Effizienz ankommt. Natürlich sind alle Kerne dem bisherigen A10 überlegen und arbeiten mit 64 Bit. Zusätzlich zur CPU ist auch die GPU nun ein Apple-Design und soll 30% schneller sein, als die GPU, die mit dem A10 kam. Die Performance des Vorgängers soll mit der Hälfte der Leistungsaufnahme erreicht werden. Entsprechende Hardware-Unterstützung soll bessere Fotos und Videos möglich machen.

Apple iPhone 8 Technische Daten

Display 4,7 Zoll großes Display (Retina HD Display) mit einer Auflösung von 1.334 x 750 Pixeln, 326 ppi Prozessor A11 Bionic Chip mit 64‑Bit Architektur, neurale Architektur, integrierter M11 Motion Coprozessor Arbeitsspeicher noch nicht bekannt Interner Speicher 64 GB oder 256 GB Speicher Kamera hinten 12 Megapixel Kamera mit ƒ/1.8 Blende, bis zu 5x digitaler Zoom, optische Bildstabilisierung, 4fach-LED True Tone Synchronblitz Kamera vorne 7 MP Cam mit ƒ/2.2 Blende, „Retina“-Blitz Betriebssystem iOS 11 Akku Entspricht dem Vorgänger iPhone 7, Wireless Charging (Qi-Standard), Schnelles Aufladen (in 30 Minuten bis zu 50 Prozent) Konnektivität 802.11ac WLAN mit MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, Galileo und QZSS Sensoren Touch ID 2.0 im Homebutton, Barometer, 3-Achsen Gyrosensor, Beschleunigungs­sensor, Näherungssensor, Umgebungslicht­sensor Maße 138,4 x 67,3 x 7,3 mm Gewicht 148 Gramm Verfügbare Farben Silber, Space Grau, Gold

Apple iPhone 8 Plus Technische Daten

Display 5,5 Zoll großes Display (Retina HD Display) mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln, 401 ppi Prozessor A11 Bionic Chip mit 64‑Bit Architektur, neurale Architektur, integrierter M11 Motion Coprozessor Arbeitsspeicher noch nicht bekannt Interner Speicher 64 GB oder 256 GB Speicher Kamera hinten 12 Megapixel Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv (Weitwinkel: ƒ/1.8 Blende, Teleobjektiv: ƒ/2.8 Blende), optischer Zoom, bis zu 10x digitaler Zoom, duale optische Bildstabilisierung, 4fach-LED Tru Tone Synchronblitz, Porträtmodus, Porträtlicht (Beta) Kamera vorne 7 MP Cam mit ƒ/2.2 Blende, „Retina“-Blitz Betriebssystem iOS 11 Akku Entspricht dem Vorgänger iPhone 7 Plus, Wireless Charging (Qi-Standard), Schnelles Aufladen (in 30 Minuten bis zu 50 Prozent) Konnektivität 802.11ac WLAN mit MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, Galileo und QZSS Sensoren Touch ID 2.0 im Homebutton, Barometer, 3-Achsen Gyrosensor, Beschleunigungs­sensor, Näherungssensor, Umgebungslicht­sensor Maße 158,4 x 78,1 x 7,5 mm Gewicht 202 Gramm Verfügbare Farben Silber, Space Grau, Gold

Kameras

Zwar hat Apple den Kameras keine zusätzlichen Pixel spendiert, es bleibt bei 12 Megapixeln, aber ein neuer größerer Sensor soll für bessere Fotos sorgen. Aber nicht nur der neue Sensor, auch der von Apple designte ISP (Integrated Signal Prozessor) soll hier für deutliche Verbesserungen sorgen, gerade in Umgebungen mit wenig Licht. Licht ist hier auch ein schönes Stichwort. Die ganze zusätzliche Prozessorpower soll es erlauben aus dem iPhone mit „Porträt Lighting“ ein virtuelles Studio für Porträts zu machen, bei dem die gewünschte Beleuchtung einfach berechnet wird. Das nicht nur bei der Aufnahme, sondern auch noch nachträglich. Es wurde deutlich betont, dass es sich dabei nicht um einen simplen Filter handelt, sondern hier eine entsprechende Berechnung individuell für jedes Foto stattfindet. Dabei läuft eine Erkennung über das Bild, um das Gesicht vom Hintergrund zu trennen und die virtuelle Beleuchtung anzupassen – in Echtzeit.

Die gezeigten Beispielfotos sind auf jeden Fall beeindruckend, wenn sie denn wirklich komplett unbearbeitet sind.

4K-Videos lassen sich mit den neuen iPhones mit 60fps aufnehmen und natürlich profitieren auch Videos von den neuen Bildanalyse- und optimierungsfähigkeiten des A11 Bionic. Wer es gerne langsam mag, wird sich über Slow-Motion-Videos mit 240fps in Full-HD freuen.

Augmented Reality

Natürlich steckt man nicht so viel Power und Software-Intelligenz in so ein Gerät, nur um schickere Fotos machen zu können. Augmented Reality als großes neues Thema wurde ja bereits auf der WWDC vorgestellt – so war natürlich klar, dass die neuen iPhones darauf ausgelegt sein werden zum Beispiel mit einem neuen Bewegungs- und Beschleunigungssensor und speziell für diese Anwendung ab Werk kalibrierten Kameras. Die gezeigten Demos sind durchaus beeindruckend, natürlich wurde hier auf dem iPhone X ein wenig mehr präsentiert. Schließlich ist das iPhone X die Zukunft und sieht einfach deutlich moderner und schicker aus.

Kabel ab

Die Glasrückseite der neuen iPhones ist zumindest nicht ausschließlich eine Designentscheidung, sondern auch eine technische: Die neuen iPhones lassen sich kabellos laden – ab dem kommenden Jahr, wenn das entsprechende Netzteil von Apple verfügbar ist. Auch die neue Apple Watch Series 3 und die Air Pods lassen sich dann damit laden und auch alle gleichzeitig. Schön, aber das wurde nun auch endlich Zeit.

Verfügbarkeit

Bestellen kann man das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus ab Freitag, die Auslieferung soll nächste Woche am 22. September beginnen. Es gibt sie jeweils mit 64 und 256GB und die US-Preise beginnen bei $699 für das iPhone 8 und $799 für das iPhone 8 Plus. In Deutschland geht es für das iPhone 8 mit 64GB bei 799 Euro los, für die Version mit 356GB muss man dann schon 969 Euro anlegen, wenn es das größere Display der Plus-Version sein sollen, dann werden 909 Euro bei 64GB und 1.079 Euro bei 256GB Speicher fällig. Günstig ist anders.

Die Telekom verschickt übrigens schon SMS an die Kunden mit Reservierung – kann aber dann doch noch nichts zu Preisen und Verfügbarkeit in Kombination mit einem Mobilfunkvertrag oder einer Vertragsverlängerung verraten: