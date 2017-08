ASUS ZenFone 4 Pro Flaggschiff-Smartphone offiziell vorgestellt

ASUS hat heute gleich eine ganze Smartphone-Familie vorgestellt rund um das ZenFone 4 und das Spitzenmodell dabei ist das ASUS ZenFone 4 Pro, welches wir euch hiermit vorstellen wollen. Die Taiwaner haben hier überzeugende Technik verbaut und vor allem mit der Kamera will man bei den Smartphone-Interessenten im Premium-Segment punkten. Hier sind die wichtigsten technischen Daten:

ZenFone 4 Pro Technische Daten

5,5 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Leuchtdichte von 500 cd/m² und Blaulicht-Filter zum Schutz der Augen

Qualcomm Snapdragon 835 Octa-Core-SoC

6 GB RAM

128 GB interner Speicher, per microSD-Karte erweiterbar

Dual-Cam hinten mit einem 12 MP Sony IMX362-Sensor, Dual Pixel PDAF, einer Pixelgröße von 1,4 μm sowie f/1.7-Blende, LED-Blitz und 4-Achsen-OIS. Zweite Cam mit 16 MP Sony IMX351-Sensor und 2-fach optischem Zoom (10x insgesamt)

Front-Cam mit 8 MP Sony IMX319 Sensor, f/1.9-Blende, 1,4 μm großen Pixeln

Android 7.1 Nougat mit ASUS ZenUI 4.0

3.600 mAh Akku

Dual-SIM

WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Wi-Fi direct, NFC, USB-C 2.0, GPS, A-GPS, GLONASS, BDSS

Fingerabdrucksensor

Dual Speakers, Hi-Res Audio 192kHz/24-bit, DTS

175 Gramm Gewicht

In den Farben Pure Black und Moonlight White erhältlich

ASUS ZenFone 4 Pro Kameras

„We Love Photo“ lautet der Claim zur neuen ZenFone 4-Familie und beim Modell 4 Pro seht ihr auch, wie ASUS gedenkt, diesen mit Leben zu füllen. Wie erwartet sitzt hinten eine Dual-Cam mit 12 bzw. 16 Megapixeln, letztere zudem mit 2-fach optischem und insgesamt 10-fachem Zoom. Die Hauptkamera setzt auf eine f/1.7-Blende und 1,4 Mikrometer große Pixel, die besonders viel Licht aufnehmen können. Eine optische Bildstabilisierung ist hier schon fast Pflicht, in diesem Fall finden wir eine 4-Achsen-Bildstabilisierung vor.

Dank der ASUS SuperPixel-Engine soll bis zu acht mal so viel Licht eingefangen werden und ASUS verspricht gerade im Low-Light-Bereich herausragende Ergebnisse. Ob das tatsächlich so beeindruckend wird, muss dann selbstverständlich unser Test zeigen. Vorne lässt man es trotz f/1.9-Blende und ebenfalls 1,4 Mikrometer großen Pixeln ein wenig herkömmlicher angehen mit einem 8-MP-Sensor (alle Kamerasensoren stammen von Sony).

ASUS ZenFone 4 Hardware

Davon abgesehen beschränkt sich ASUS beileibe aber nicht auf einer außergewöhnlichen Kamera. Wenn ihr seht, dass der Qualcomm Snapdragon 835 in diesem Fall mit 6 GB Arbeitsspeicher und einem internen, erweiterbaren Speicher von 128 GB kombiniert wird, werdet ihr erkennen, dass wir hier gerade die Speerspitze dessen sehen, was man aktuell in ein Android-Smartphone reinpacken kann.

Beim microSD-Speicher habt ihr übrigens die Wahl: Anstelle einer Speicherkarte könnt ihr den Slot auch mit einer zweiten SIM-Karte befüllen. Der Akku fällt mit 3.600 mAh ebenfalls sehr groß aus und bringt selbst Hard-Core-Nutzer trotz toller technischer Daten durch den Tag. Die Auflösung des 5,5 Zoll großen AMOLED-Displays hat ASUS in seiner Pressemitteilung übrigens noch nicht verraten — diese reichen wir euch nach, sobald wir diesbezüglich im Bilde sind.

Android wird in der jüngsten verfügbaren Iteration Android 7.1 Nougat vorinstalliert und das natürlich wie immer mit der ASUS-eigenen Oberfläche, hier die ZenUI 4.0. Der Fingerabdrucksensor soll nicht nur äußerst flott reagieren, sondern auch bis zu fünf verschiedene Fingerabdrücke erkennen, unabhängig davon, wie herum ihr den Finger auflegt.

ASUS ZenFone 4 Pro Design und Verarbeitung

Bezüglich der Verarbeitung können wir euch zu einem späteren Zeitpunkt was mitteilen, wenn wir selbst Hand angelegt haben. Bis dahin gehen wir aber einfach davon aus, dass ASUS seinen eigenen hohen Ansprüchen gerecht wird und wieder ein bestens verarbeitetes Spitzen-Smartphone abgeliefert hat.

Vorne kommt das in vielen Smartphones eingesetzte, abgerundete 2.5D-Glas zum Einsatz, ASUS setzt zudem vorne wie hinten auf Gorilla Glass von Corning. Weiter verrät man uns zu diesem Zeitpunkt, dass der Rahmen lediglich 2,1 mm dünn ist und das komplette Handset 175 Gramm wiegen wird.

Optisch überzeugt mich das nicht komplett, da haben die Spitzenmodelle der Konkurrenz für mein Empfinden mehr zu bieten bzw. wirken durch randloses Design auf mich moderner. Das ist allerdings eine Frage des persönlichen Geschmacks — einen Design-Fauxpas erlaubt sich ASUS hier jedenfalls keineswegs.

Positiv sollte zumindest erwähnt werden, dass durch den Fingerabdrucksensor auf der Front nicht die Gefahr besteht, dass man versehentlich auf die Dual-Cam auf der Rückseite herumfingert, so wie es mir beim Galaxy S8 von Samsung ständig widerfährt.

ASUS ZenFone 4 Pro Preis und Verfügbarkeit

Tja – hier können wir euch aktuell noch gar nicht viel sagen und hoffen darauf, dass wir schnellstmöglich Infos nachgeliefert bekommen. Leider steht zu befürchten, dass wir uns — zumindest in Deutschland — noch eine Weile gedulden müssen, bis dieses absolute Spitzen-Smartphone regulär zu erwerben ist.

Was wir euch immerhin schon sagen können: Das ZenFone 4 Pro wird in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich sein. Preislich kennen wir zumindest schon mal den US-Preis: Ab 599 US-Dollar wird es losgehen (Preis ohne Mehrwertsteuer), ließ man gerade beim ZenFone-Event in Taiwan durchblicken. Welche Varianten zur Verfügung stehen und wie sich das dann in einen Preis für die europäischen Interessenten übersetzen lässt, dazu werden wir euch mehr erzählen, sobald uns verbindliche Infos vorliegen.

Klar: Mit dem Preis steht und fällt natürlich eine erste Einschätzung, daher halten wir uns diesbezüglich auch noch vornehm zurück. Fest steht aber, dass ASUS zumindest auf dem Papier alles in die Kiste gepackt hat, was derzeit machbar ist, wobei sich diese Komponenten aber auch noch im Test bewähren müssen. Wir freuen uns jedenfalls auf unser Test-Device und sind hier vor allem auf die Ergebnisse der Kameras gespannt.