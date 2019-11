Corsair Void RGB Elite Wireless im Test – Kabellose 7.1 Gaming-Kopfhörer

Corsair Void RGB Elite Wireless – Design und Zubehör

In der Box der Corsair Void RGB Elite Wireless befinden sich die Kopfhörer selbst, ein Pop-Filter, ein microUSB-Kabel und ein USB-Dongle für die kabellose Verbindung mit dem PC oder der Konsole. Die Farben des Zubehörs passt übrigens zum Farb-Design der Verpackung.

Das Design der Corsair Void RGB Elite Wireless könnt Ihr in den Bildern sehen. Sie haben einen etwas futuristischeren Gaming Look, der mir mit seinen Ecken und Kanten gut gefällt. Auf der Linken Seite haben wir die Taste zum Ein- und Ausschalten der Kopfhörer selbst und des Mikrofones. Das Mikrofon ist fest angebracht und lässt sich leider nicht abnehmen, dafür aber hochklappen. Den Pop-Filter kann man selbst anbringen, muss man aber nicht. Es macht aber generell immer Sinn diesen dranzumachen und nicht mehr abzunehmen. Das Mikrofon hat außerdem eine sichtbar angebrachte LED, mit der man den Status des Mikrofons erkennen kann, also etwa ob es eingeschaltet oder ausgeschaltet ist und welches Profil aktuell aktiviert ist. Jenachdem leuchtet die LED in einer anderen Farbe, was generell ein gutes Feature ist.

Auf der linken unteren Seite der Corsair Void RGB Elite Wireless findet man den microUSB-Anschluss, der nicht nur zum Laden der Kopfhörer, sondern auch für die Audioübertragung genutzt wird, wenn man mal nicht gerade Kabellos hören will. Schade ist ein wenig, dass es keinen Klinkenanschluss gibt, falls man mal z.B. mit der Switch im Bett spielen möchte. Da die Kopfhörer aber ohnehin auf PC und Playstation-Spieler abgestimmt ist, wird man das als Käufer aber sicherlich schon berücksichtigen. Neben dem Anschluss befindet sich der Laustärkeregler.

Die Corsair Void RGB Elite Wireless bestehen überwiegend aus mattem schwarzen oder weißen Kunststoff, je nach Modell, und fühlen sich trotzdem widerstandsfähig und robust an. Rechts und links hat das Material ein glänzendes Finish mit dem Corsair-Logo als LED im Inneren. Der Schaum an der Innenseite ist sehr angenehm und auch auf längere Zeit sind die Kopfhörer komfortabel zu tragen. Nicht zu 100% überzeugt bin ich vom Schaum am Bügel. Es erledigt zwar seinen Job und man merkt nichts davon beim Tragen, aber es fühlt sich, dadurch dass es etwas locker wirkt, nicht ganz so hochwertig an, wie der Rest der Kopfhörer. Solange man es nicht dauernt mit der Hand befummelt, sollte man aber da auch kein Problem mit haben.

Corsair Void RGB Elite Wireless – Software

Alle möglichen Einstellungen zu den Kopfhörern können in der iCue-Software gemacht werden. Es ist dieselbe Software, die man für alle Corsair Produkte nutzt und synchronisiert. Speziell mit Kopfhörern wie den Corsair Void RGB Elite Wireless kann man Updates aufspielen, einen Equalizer einrichten, 7.1 Surround Sound aktivieren, Mikrofon- und Mithörlautstärke einstellen, die Effekte und Geschwindigkeiten der Lichteffekte der LED-Einrichten, bzw. mit Tastatur, Maus usw. synchronisieren und Profile einrichten. Das können Soundprofile, Farbprofile etc. sein. Da hat man viele Möglichkeiten. So kann man Farben und Sound für Ego-Shooter anders einstellen als für ein Strategiespiel oder Film z.B. Da man praktisch für alles Presets erstellen kann, ist das Ganze recht einfach.

Corsair Void RGB Elite Wireless – Sound und Mikrofon

Hier einmal einige Daten zur Corsair Void RGB Elite Wireless:

Frequenzbereich 20Hz – 30 kHz Empfindlichkeit 116dB (+/-3dB) Impedanz 32k Ohm @ 1 kHz Treiber 50mm-Neodym Surround-Sound 7.1 (nur PC) Mikrofon-Impedanz 2.0k Ohm Mikrofon-Frequenzbereich 100Hz to 10kHz Mikrofon-Empfindlichkeit -42dB (+/-3dB)

Was Sound betrifft, kann sich die Corsair Void Elite Wireless definitiv sehen lassen. Es deckt einen großen Frequenzbereich, neigt nur etwas dazu die tieferen Bereiche stärler zu betonen, weshalb es nicht ganz so ausgewogen ist, wie das zuletzt getestete Corsair Virtuoso RGB Wireless, was dafür aber nochmal 70 Euro teurer ist. Im Vergleich zu anderen Kopfhörern der Preisklasse überzeugen die Corsair Void Elite Wireless auf jeden Fall. Vor allem, weil man eben genug Möglichkeiten hat die Kopfhörer anzupassen, wie bereits im Punkt Software erklärt, da man Equalizer etc. einrichten kann. Egal ob man Spiele spielt, Musik hört oder Filme schaut, wird man in jedem Fall sicher damit zufrieden sein.

Per Kabel hat man einen minimal besser klingenden Sound, aber auch kabellos kann man sich nicht beschweren. Dabei kommt man bis zu einer Entfernung von 12 Metern hat eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden, was ziemlich gut hinkommt. Wenn man daraufhin wieder mit Kabel spielt, laden sich die Kopfhörer automatisch auf.

Der 7.1 Surround Sound gefällt mir gut und man kann wirklich in das Spiel eintauchen. Aktuell habe ich das mit Star Wars Jedi Fallen Order ausprobiert und kann mich nicht beschweren. Der Surround-Sound funktioniert mit und ohne Kabel, jedoch nur am PC. PS4 Spieler müssen auf Surround verzichzten.

Das Mikrofon der Corsair Void Elite Wireless ist wie ich finde überdurchschnittlich. Es hat eine gute Geräuschunterdrückung mit einem minimalen Rauschen im Hintergrund, die Stimme ist gut verständlich und relativ natürlich. Insgesamt kann ich sehr gut damit leben.

Corsair Void RGB Elite Wireless – Preis und Verfügbarkeit

Die Corsair Void RGB Elite Kopfhörer sind bereits erhältlich für 109,99 Euro in den Farben schwarz und weiß.