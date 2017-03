Die Ehang Ghost Drone 2.0 VR im Test

Die Ghost Drone 2.0 VR vereint zwei der populärsten Schlagworte der Branche – Drohnen & Virtual Reality. Das VR-Headset bietet einen FPV-Blick durch die mit einem Gimbal ausgestattete 4K-Kamera, die unten an der Drohne angebracht ist. Die Drohne lässt sich über eine App mit dem iOS- oder Android-Smartphone steuern. Es gibt außerdem eine günstigere Version der Drohne, die ohne das VR-Headset geliefert wird und nur 499 Euro kostet, die Version mit dem Headset 899), ihr solltet also weiterlesen, um herauszufinden, ob sich das Headset tatsächlich lohnt.

Die Drohne ist mit einem Gewicht von 1150g relativ leicht, wodurch sie einfach zu transportieren ist. Sie lässt sich also perfekt an verschiedene Orte und auf Entdeckungsreise mitnehmen. Ein Kritikpunkt am Design der Drohne sind jedoch die Füße, die uns ein wenig zu lang, zu dünn und nicht robust genug erscheinen. Sie sind nicht flexibel genug, um einem Absturz standzuhalten und ich glaube nicht, dass sie mehr als eine unsanfte Landung überleben würden.

Ein interessantes Feature der Ghost Drone 2.0 VR sind die selbst-spannenden Propeller, die verhindern, dass sich die Propeller im Flug von selbst lösen. Diese sind mit „hocheffizienten, nach unten gerichtetem, bürstenlosen Motoren“ kombiniert, welche die Stabilität der Drohne an windigen Tagen verbessern sollen. Wir würden die Drohne aber trotzdem nur bei höchstens leichtem Wind fliegen. Besonders beim Aufnehmen von Videos verdecken die Propeller fast das gesamte Bild, sobald man etwas schneller fliegt oder der Wind die Drohne erfasst.

EHANG gibt an, dass die Drohne Entfernungen von über 500m erreichen kann, dank des kombinierten Einsatzes von 2,4 GHz- und 5,8GHz-Frequenzen, die für stabile Flugeigenschaften und mehr Reichweite sorgen. Die Drohne erreichte im Test eine Flughöhe von 50-60m, und das ohne große Mühe und relativ schnell. Wir haben dabei nie den Sichtkontakt zur Drohne verloren.

Das VR-Headset agiert als Zwischenstück zwischen Smartphone und Drohne, sowohl das Handy als auch die Drohne werden mit dem WLAN-Netz des Headsets verbunden. Das bedeutet, dass man das Headset immer dabei haben muss, selbst wenn man es nicht verwenden möchte.

Technische Daten: EHANG Ghost Drone 2.0 VR

Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit: 2.5m pro Sekunde

Geschwindigkeit: etwa 60 Kilometer pro Stunde

Akku: 4,500 mAh

Steuerungsgenauigkeit: Für Winkel: 0.1°

Maximale Flughöhe: 3000 Fuß (914 m)

Flugdauer: 25 Minuten, variiert jedoch je nach Flugbedingungen

Konnektivität: USB, WLAN

Kamera: Sphärische Kamera mit Gimbal, die 4K Videos und 12MP Fotos aufzeichnen kann.

Kamerablende: f2.8

Betrachtungswinkel des Objektivs: 93 Grad

Kameraauflösung: 4K Ultra HD 3840 x 2160

Aufnahmemedium: Micro SD

Automatische Flugfunktionen: Return-to-Home, Vertical pull-up, Rotating Lift, Side track, Selfie, Orbit und Follow-Me

Gewicht: 680 Gramm

Flügelspanne: 13.8 Zoll, 35 cm

Controller: Smartphone-App für Android & iOS, inklusive G-box

EHANG behauptet mit Stolz, dass selbst Leute ohne oder mit nur wenig Erfahrung die Ghost Drone 2.0 VR ohne Probleme fliegen können und wir geben EHANG Recht. Der Hersteller bietet für die Drohne viele Videotutorials an, die besonders für Anfänger sehr hilfreich sind. Die Drohne besitzt zwei Flugmodi – den Wegpunkt- und den manuellen Modus.

Die App empfiehlt, dass man zuerst drei Flüge im Wegpunkt-Modus abschließt, bevor man in den manuellen Modus wechselt. Selbst wenn man bereits Flugerfahrung hat, bieten diese Probeflüge im Wegpunktmodus neuen und erfahrenen Drohnenpiloten die Chance sich mit der Drohne und der App vertraut zu machen. Der Wegpunkt-Modus ist unglaublich einfach zu verwenden und ist für Anfänger sehr empfehlenswert; man tippt einfach auf der Karte auf einen Wegpunkt und die Drohne fliegt automatisch dorthin.

Ihr könnt die Kamera währenddessen frei bewegen, um das perfekte Video oder Foto aufzunehmen. Es gibt außerdem einen „Follow me“-Modus, der zwar ziemlich gut funktioniert, aber eher wie ein Gimmick wirkt. Für Leute, die nicht extrem sportbegeistert sind, ist dieser Modus wahrscheinlich nicht sonderlich nützlich. Außerdem neigt die Drohne in diesem Modus dazu, „über das Ziel hinauszuschießen“ und in unseren Tests mussten wir feststellen, dass man sich nie wirklich in der Mitte des Bildes befindet.

Im manuellen Modus wird die Sache erst richtig interessant. Während viele Drohnen das Smartphone über eine On-Screen-Steuerung als Controller verwenden, nutzt EHANG das eingebaute Gyroskop zur Steuerung der Drohne. Die Steuerung ist intuitiv und dank des eingebauten Algorithmus, der Fehler ausgleicht, wenn die Dinge mal nicht so perfekt laufen, ist die Wahrscheinlichkeit eines Absturzes sehr gering. Wir finden es zwar toll, dass sich die Drohne durch Drehen und Bewegen des Smartphones steuern lässt, aber um die Drohne richtig zu fliegen, eignet sich die Steuerung leider nicht. Die Idee ist cool, aber verbesserungswürdig. Ich persönlich finde, die Drohne sollte sich über einen Handschuh steuern lassen, aber hierfür müsste man einige Sicherheitsmaßnahmen einbauen, damit man sich auch im Flug an der Nase kratzen kann.

Die Smartphone-Steuerung ist sowohl im Wegpunkt- als auch im manuellen Modus nicht wirklich präzise genug, um kinoreife Aufnahmen zu machen. Die eingebauten Flugmodi funktionieren dafür sehr gut und erledigen die ganze Arbeit für einen. Es gibt 6 verschiedene Flugmodi: Vertical Pull-Up, Rotating Lift, Side Track, Selfie, Orbit and Follow-Me. Im Testvideo könnt ihr euch einige Beispiele dieser Modi ansehen.