Google Pixel 2 und Pixel 2 XL: So sehen sie aus, das kosten sie

Tja, Google – am 04. Oktober stellt ihr eure neue Produktpalette vor, die Kollegen von DroidLife wollten aber scheinbar nicht mehr so lange warten und haben kurzerhand alles geleakt, was die Alphabet-Tochter im Oktober präsentieren wollte — und das ist wahrlich nicht wenig.

Dazu gehören natürlich die beiden Android-Smartphones Pixel 2 und Pixel 2 XL, die die High-End-Handsets des letzten Jahres beerben sollen. Dank dieses Leaks können wir jetzt Bilder der beiden Geräte sehen, erfahren zudem die US-Preis und einige Details zur Hardware.

Den Informationen nach wird das von HTC produzierte Pixel 2 in drei Farb-Varianten zu haben sein. In Schwarz, Weiß und Blau, oder wie Google sie nennt: Kinda Blue, Just Black und Clearly White.

Auch die Preise konnte DroidLife dabei in Erfahrung bringen: Bei 649 US-Dollar geht es los und für den Preis gibt es die Version mit 64 GB Speicher. Wer 749 Dollar investiert, bekommt stattdessen die Ausführung mit 128 GB Speicher.

Noch nicht gesichert ist die Info, dass das Pixel 2 mit einem 4,97 Zoll großen FullHD-Display erscheinen wird. Das Pixel 2 XL wird mit 5,99 Zoll den Gerüchten nach natürlich wieder ein wenig größer sein und mit 1440p-Auflösung aufwarten. Auch der große Bruder soll zudem mit den unterschiedlichen Speichergrößen 64 GB und 128 GB bereitstehen.

Beim XL, welches von LG gefertigt wird, gibt es dem DroidLife-Leak zufolge zwei Farbvarianten: Einmal in ganz Schwarz gehalten und alternativ in Schwarz und Weiß. Letztere Variante sieht einigermaßen ungewöhnlich aus — überlegt selbst, ob sie euch eher an Klaviertasten oder Pandabären erinnert:

Die schwarze Ausführung sieht da schon klassischer aus, bei beiden fällt aber der schwarz abgesetzte obere Teil auf, der auch die Kamera beherbergt.

Auch hier sind die Preise bereits durchgesickert für die US of A, logischerweise liegen die noch ein wenig höher als beim kleinen Pixel 2. Beim Pixel 2 XL beginnt der Spaß bei 849 Dollar, wer einen Hunderter drauflegt und 949 Dollar investiert, verdoppelt auch hier wieder den Speicher auf 128 GB.

Logischerweise werden beide Handsets mit dem neuen Android 8.1 Oreo ausgestattet sein. Preislich spielen beide erneut in der absoluten Premium-Klasse und nachdem Apple mit dem iPhone X Großes aufgefahren hat und auch Samsung gerade erst das Galaxy Note 8 ins Rennen geschickt hat, dürfen wir gespannt sein, welche Kaufargumente Google für seine Smartphones präsentieren kann.

Für Google ist die Leak-Nummer natürlich so oder so ärgerlich und ich könnte mir gut vorstellen, dass die DroidLife-Jungs nochmal nachlegen und in den nächsten Tagen auch weitere Informationen raushauen.