Honor 10 offiziell vorgestellt: Huawei P20 meets Apple iPhone X

Im Mai wird in Europa die offizielle Präsentation des Honor 10 für den hiesigen Markt stattfinden. In China jedoch hat das Unternehmen bereits jetzt den Vorhang gelüftet und das Handset enthüllt. Wie zu erwarten war, orientiert sich Honor bei dem Modell stark am Schwestermodell, dem Huawei P20, welches kürzlich in Paris vorgestellt wurde. Aber auch eine Ähnlichkeit zum Apple iPhone X lässt sich u.a. wegen der Notch im Display ebenfalls nicht verleugnen.

Das LCD-Panel besitzt also wenig überraschend auch die Notch, löst bei einer Bildschirmdiagonale von 5,84 Zoll mit 2280 x 1080 Pixeln auf und präsentiert sich im 18,7:9-Format. Wie schon beim P20 kann die obere Einkerbung im Display Software-seitig ausgeblendet werden. Unterhalb des Display befindet sich noch ein Fingerabdrucksensor, der sich unter der Glasoberfläche befindet, einen klassischen physischen Home-Button gibt es also hier nicht.

Ansonsten haben wir es mit einem Smartphone zu tun, welches technisch wie optisch ganz klar als ein Handset mit der Handschrift des Huawei P20 daher kommt. Unter der Haube finden wir also ebenfalls einen Kirin 970 vor, das Display entspricht in Größe und Auflösung dem P20 und auch der 3.400 mAh fassende Akku ist genau so groß dimensioniert wie beim Huawei-Smartphone. Die wichtigsten Specs im Überblick:

5,8 Zoll großes LCD-Panel im 18,7:9-Format mit der FullHD+-Auflösung von 2.244 x 1.080 Pixeln, 428 ppi

Kirin 970 Octa-Core-SoC mit bis zu 2,36 Gigahertz

6 GB RAM

64 oder 128 GB interner Speicher, nicht erweiterbar

Android 8.1 mit EMUI 8.1

Dual-Cam (AI Camera) mit 16 und 24 (monochrom) Megapixeln und f/1.8-Blenden auf der Rückseite

24 MP-Front-Cam

Dual-SIM

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 und 5 GHz), Bluetooth 4.2, USB Typ-C-Anschluss, NFC, LTE

7,7 mm dünn

153 Gramm Gewicht

Wenig überraschend finden wir bei der Dual-Cam das „Leica“-Label nicht vor, bei allen Parallelen zwischen P20 und Honor 10 sollte also das Huawei-Modell natürlich die bessere Kamera bieten. Dennoch setzt Honor bei der Kamera ebenfalls stark auf künstliche Intelligenz und partizipiert dabei natürlich auch von der Neural Processing Unit des Kirin-SoCs. Dank AI sollen über 500 verschiedene Szenarien und 22 Objekt-Arten erkannt werden.

Zudem soll die „Semantic Image Segmentation“ dafür sorgen, dass bei der Bildoptimierung das Motiv im Vordergrund und der Hintergrund unabhängig voneinander optimiert werden. Auch die 24 MP-Front-Kamera setzt auf künstliche Intelligenz, wobei erst die Tests beweisen müssen, wie nah man dabei an die P20-Modelle herankommt. Auf eine optische Bildstabilisierung bei den Kameras verzichtet Honor ebenso wie auf einen Front-Flash für die Selfie-Cam.

Wie mit der Farbe „Twilight“ beim P20/P20 Pro will Honor auch mit dem Honor 10 farbliche Akzente setzen. Neben den Farben „Aurora Black“ und einer grün-blau-Variante wird es auch eine Version namens „Wave“ geben, bei der sich die Farbe verändert, je nach Lichtgegebenheiten oder Blickwinkel. Die Farbpalette reicht dabei von Blau bis zu einem Pink-Ton.

Den Speicher kann man beim Honor 10 leider nicht erweitern, zudem ist das Modell nicht wasserdicht. Dafür kommt es jedoch mit NFC, Dual-SIM und einem 3,5 mm Klinken-Anschluss für eure Kopfhörer.

Preislich war ja zu erwarten, dass man sich günstiger präsentiert als beim Schwestermodell und in der Tat wurden für beide Varianten — einmal mit 64 und einmal mit 128 GB Speicher — Preise unter 400 Euro angesagt. Umgerechnet werden etwa 335 Euro für die kleinere Speichervariante fällig, beim großen Bruder mit 128 GB legt ihr mit etwa 386 Euro circa einen Fünfziger drauf.

Bedenkt dabei, dass es eben die chinesischen Preisangaben sind. Wir wissen also noch nicht, welche Speichervariante wir hierzulande angeboten bekommen und müssen auch davon ausgehen, das auf den europäischen Preis noch ein bisschen was drauf gepackt wird. Aber sei es drum: Diejenigen, denen ein P20 Pro zu kostspielig ist und die deshalb auf das P20 schielen, sollten vielleicht noch ein paar Wochen abwarten — vielleicht würde man ja dann doch lieber zum Honor 10 greifen.

