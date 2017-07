Smartphones Honor 6A: Günstiges Schüler-Smartphone mit Android 7.0 vorgestellt

Honor bringt sein neues Einsteigersmartphone 6A am 17. Juli auf den Markt und richtet sich damit primär an Schüler. Die Idee ist, auch einer nicht finanzstarken Zielgruppe ein Android 7.0-Gerät mit ordentlichen Specs in die Hand zu geben. Preispunkt: 169 Euro.