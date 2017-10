HTC 10 Evo Test: Neues (Fast-)Flaggschiff Smartphone im Hands on

Bereits im September berichteten wir über das HTC Bolt, ein neues Flaggschiff-Smartphone der Taiwaner, welches noch in diesem Jahr erscheinen sollte. Mit seinem Leak lag @evleaks seinerzeit richtig, auch wenn es nun am 11. November einen Monat später erst offiziell vorgestellt wurde. Ein wirkliches Flaggschiff-Smartphone hingegen ist es nicht, die Specs stellen eher gehobene Mittelklasse dar und erinnern an Spitzen-Smartphones aus dem letzten Jahr. Als Bolt ist das Handset exklusiv für Sprint in den USA, für den Rest der Welt wird das gleiche Device als das heute enthüllte HTC 10 Evo veröffentlicht. Lasst uns auf die Spezifikationen schauen:

Wenn ihr euch durch die technischen Daten hangelt, werdet ihr feststellen können, wieso es nicht zur Smartphone-Spitzenklasse reicht: Der Qualcomm Snapdragon 810 ist – verglichen mit den stärksten aktuellen Devices – schon ziemlich betagt, stammt noch aus dem letzten Jahr. Dazu gibt es „nur“ 3 GB RAM und 32 bzw. 64 GB Flash-Speicher, den ihr aber immerhin mittels microSD-Karte erweitern könnt. Beim HTC 10 habt ihr hingegen einen Snapdragon 820, 4 GB RAM und ebenfalls bis zu 64 GB erweiterbaren Speicher, außerdem kann die Cam mit einem Laser-Autofokus aufwarten statt mit einem PD-Autofokus im 10 Evo und der auf 3.200 mAh angewachsene Akku unterstützt statt Quick Charge 3.0 nur Quick Charge 2.0. Gleich in mehreren Punkten hat HTC sein Flaggschiff also abgespeckt.

Das Display ist gegenüber dem HTC 10 auf 5,5 Zoll angewachsen, bietet wie sein Vorgänger eine 2K-Auflösung und ist erstmals durch Gorilla Glass 5 geschützt. Vor allem durch die Unterstützung für das schnelle LTE Plus-Netz von Sprint und die IP57-Zertifizierung (wasserdicht für 30 Minuten bis zu 1 m Wassertiefe) will man die Smartphone-Fans begeistern und ist sich alles in allem auch sicher, dass man das HTC 10 mit dem HTC Bolt bzw. HTC 10 Evo verbessert habe: