HTC U 11: Flaggschiff erscheint mit Snapdragon 835

LG, Samsung, Huawei, Xiaomi – viele der Big Player im Bereich der Android-Smartphones haben uns schon gezeigt, was ihre Spitzenmodelle für dieses Jahr sind und selbst, wenn HTC finanziell ins Straucheln geraten ist, ist so eine Aufzählung wichtiger Hersteller ohne die Taiwaner einfach nicht komplett.

Ich hab zuletzt auch schlimm mit HTC gehadert, wenn sie eben ein HTC 10 Evo veröffentlichen, bei dem man Technik von vorgestern zum Premium-Preis verkauft. Das HTC U Ultra hat uns da schon deutlich besser gefallen, es kostet aber auch nochmal mehr. Es fehlt mir da in den letzten Jahren einfach das Gerät, bei dem das Gesamtpaket stimmig ist: Verarbeitung und Design ist bei HTC immer top, allerdings fehlt es dann oft an anderen Enden – mal ist es technisch einfach zu schwach, oft ist der Preis für unser Empfinden zu hoch angesetzt, mal ist das Marketing komplett daneben und mal ist es alles gleichzeitig.

Es fehlt also das Smartphone, mit dem man es nochmal den Apples und Samsungs so richtig zeigt und wenn es nach HTC geht, dann ist das das Handset, welches man uns am 16. Mai vorstellen möchte. Dann nämlich zeigt man uns offiziell das HTC U 11, welches man ja auch bereits angeteasert hat.

Jetzt ist passend dazu die Box geleakt worden, in der das HTC U 11 ausgeliefert werden soll. Spannend ist das deswegen, weil dort selbstverständlich ein paar Verkaufsargumente aufgelistet werden, sprich: Die wichtigsten technischen Daten. Das erlaubt uns jetzt, einen näheren Blick auf das zu werfen, was uns erwartet.

Was den Prozessor angeht, setzt HTC da erfreulicherweise auf den Snapdragon 835 von Qualcomm – zuletzt fiel das Unternehmen eher dadurch auf, dass man beim SoC ein Jährchen oder so hinterher hinkte. Dazu gesellen sich Varianten mit 4 bzw. 6 GB RAM und 64 bzw. 128 GB erweiterbarem Speicher. Hier die Specs im Überblick:

HTC U 11 Technische Daten

Display: 5.5 inch, Quad HD (2560×1440) Super LCD 5 Dual Display mit Gorilla Glass 5 Prozessor: Qualcomm Snapdragon 835 Octa-Core-SoC mit Adreno 540 GPU Arbeitsspeicher: 4 oder 6 GB Speicher: 64 oder 128 GB, erweiterbar via microSD-Karte um bis zu 2 TB Betriebssystem: Android 7.1.1 Nougat mit HTC Sense UI und Edge Sense Kamera hinten: 12 MP HTC UltraPixel 3, OIS, ƒ/1.7-Blende, Dual-Tone-LED-Blitz Kamera vorn: 16 MP mit ƒ/2.0-Blende Anschlüsse: USB Type-C 3.1 Akku: 3.000 mAh mit Quick Charge 3.0 Konnektivität: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz), Bluetooth 5.0, NFC, GPS mit GLONASS IP-Zertifizierung: IP57 Audio: HTC BoomSond, HTC Usonic (Active Noise Cancellation), Hi-Res Audio, 3D Audio Recording Sonstiges: Fingerabdrucksensor

Auf den ersten Blick macht das tatsächlich einen richtig guten Eindruck: Die Software ist auf dem aktuellsten Stand, der stärkste Qualcomm-SoC ist verbaut und von Display über Kamera bis Akku liest sich das alles genau so, wie man sich im Jahr 2017 ein Spitzen-Smartphone vorstellt. Bei der Cam wird die UltraPixel 3-Technologie genannt, was ein Fortschritt wäre gegenüber der UltraPixel 2-Technologie, die noch im U Ultra genutzt wurde – davon abgesehen klingen die Kameras im Vergleich dem Vorgänger sehr ähnlich.

Viel Neues wird uns HTC leider am 16. Mai nun nicht mehr nennen können, da alles vorab geleakt ist, aber wir werden uns bei dem Event vermutlich von der Squeeze-Funktion überzeugen können, die HTC bereits angeteasert hat. Es soll sich dabei um einen berührungsempfindlichen Rahmen handeln, mit dem verschiedene Bedien-Gesten möglich sein sollen – eben das Squeeze also das Drücken des Rahmens. Klingt für mich erst mal nach einer Spielerei mit nur überschaubarem Mehrwert, aber warten wir es mal ab – vielleicht taugt das Feature ja tatsächlich.

Wir werden am 16. selbstverständlich berichten und euch komplett ins Bild setzen, was das HTC U 11 angeht. Ich hoffe jetzt inständig, dass HTC einen fairen Preis nennt und auch bei der Verarbeitung und dem Design keine groben Schnitzer unterlaufen sind – dann könnte es vielleicht auch für die Taiwaner mal wieder klappen mit dem Verkaufserfolg.

via Caschys Blog