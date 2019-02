Huawei Mate X Preview – Warum brauchen wir ein faltbares Smartphone?

Das Display des Huawei Mate X geht um das Smartphone herum mit einem 8 Zoll Display (8:7,1), wo es nach dem Falten vorne 6,6 (19,5:9) und hinten 6,38 (25:9) Zoll groß wird. Letzteres aufgrund Kameraleiste. Dabei hat das Display selbst ein farbliches Design in “interstellar blue”, an der Seite findet man einen Powerbutton mit Fingerabdrucksensor und es ist 11 mm dick im gefalteten und 5,4 mm dünn im ausgefalteten Zustand.

Es hat vier Kameras am seitlichen Griff mit dem es leichter ist das Huawei Mate X einhändig zu halten. Die Leica Kameras werden euch sicher den Instagram Influencer Lifestyle um einiges erleichtern. Eines der Vorteile dieses Kamerasetups ist, dass man das kameraseitige Display als einen Spiegel nutzen kann, sodass die Person dessen Foto man aufnimmt sehen kann, wie sie aussieht. Das hilft auch bei Livestreams wo man die beste Kamera nutzen kann und sehen kann, ob man im Bild ist. Latenzen sollten hierbei aufgrund der Vorteile von 5G kein Problem sein.

Ohne Zweifel ist der Wow-Faktor eines ausfaltbaren Smartphones enorm und die Technologie sehr futuristisch. Faltbare Smartphones versuchen 3 Probleme zu lösen:

– Wir wollen größere Displays für Entertainment und Produktivität

– Die Tatsache, dass im Bereich Smartphones die Innovationen ausgehen und man Leute wieder für Smartphones begeistern will.

– Und eventuell das Problem, dass man zu viel Geld hat

Aber die Frage ist. Brauchen wir wirklich mehr Display um Videos unterwegs zu Streamen? Man sieht oft Leute unterwegs mit winzigen gerissenen Displays im Zug Netflix oder ähnliches schauen. Aber zumindest das wirkt nicht nach einem Problem, dass man langfristig lösen muss. Sinnvolle Anwendungen wird man eher im Business oder Kreativen-Bereich sehen, welche die Zielgruppe der Mate-Serie ist.

Es ist kein Zufall, dass faltbare Smartphones in dem Jahr kommen, wo jeder versucht 5G zu pushen, denn mehr Streaming bedeutet auch mehr Daten. Das Huawei Mate X kommt mit dem 7 nm Balong 5000 mit Quad 5G, was Huawei sogar Sub 6G nennt, welches euch erlaubt 1 GB an Video in 3 Sekunden herunterzuladen. Ein Problem von 5G ist jedoch der massive Akkuverbrauch. Das Huawei Mate X hat zwei Akkus, die zusammen auf 4500 mAh kommen. Das ist nicht viel, aber um das zu kompensieren kann man mit 55W SuperCharge 85% in 30 Minuten Laden.

Es wird interessant zu sehen, ob das ob das faltbare Smartphone Segment eventuell sogar die Verkäufe der Smartphones der aktuellen Generation vorantreiben wird, denn es gibt keinen Zweifel daran, dass faltbare Smartphones die Menschen dazu anregen über die Zukunft von Smartphones zu reden und nachzudenken.

Natürlich ist klar, dass es noch keinen definiterten Use Case für faltbare Smartphones gibt. Trotzdem haben wir als MobileGeeks ein “haben-wollen” Gefühl beim Huawei Mate X, auch wenn es das nächste Google Glass sein könnte, also eine Technologie über die noch immer gesprochen wird, die aber leider nirgendwohin führte. Mit 2299 Euro in unserer Hosentasche zum ausgeben bereit (ja, das ist sehr viel und sogar teurer als Samsung), könnt Ihr euch schon mal auf unseren Test vorbereiten, wenn das Huawei Mate X Mitte des Jahres erscheint.