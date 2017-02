Es ist offiziell: Huawei P10 wird am 26. 2. beim MWC vorgestellt

Update vom 14. Februar 2017:

Ja, auch die mittlerweile erfolgsverwöhnten Smartphone-Experten von Huawei wollen 2017 wieder ganz vorne mitmischen mit ihren Handsets und dazu gehört vor allem natürlich das neue Flaggschiff Huawei P10. Via Twitter kündigte das chinesische Unternehmen nun an, wann wir das neue Smartphone erwarten dürfen. Demnach fallen die Hüllen am 26. Februar, wenn nämlich im Rahmen des MWC in Barcelona das Huawei Presse-Event über die Bühne geht.

Wie sich das für ein Teaser-Video gehört, verrät Huawei natürlich nahezu gar nichts über das Device, verwendet aber wieder das Hashtag #OO, welches uns im Grunde nur bestätigt, was wir eh vermutet haben: Dass wir erneut eine Dual-Cam auf der Rückseite des Handsets vorfinden werden. Zudem sehen wir im 20-sekündigen Video den Claim „Change the way the world sees you“, was auf Deutsch so viel heißt wie:“Ändere, wie die Welt dich sieht“.

Rechnen dürfen wir neben dem P10 auch mit einem P10 Plus, aber auch das ist dann noch nicht alles, was Huawei mit nach Barcelona bringt: Auch die Huawei Watch 2 wird dort ihre Premiere feiern und auch dazu gibt es von Huawei offiziell grünes Licht, denn folgendes Bild hat Huawei-CEO Richard Yu auf Weibo veröffentlicht:

Tjoa, damit sind wir zwar nun im Bilde, was Huawei da in Spanien in 12 Tagen aus dem Hut zaubern wird, die Spannung ist deswegen aber natürlich noch lange nicht raus. Immerhin ist die Faktenlage bei allen Geräten noch ziemlich dünn. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Huawei die hohen Erwartungen auch dieses Mal nicht enttäuschen wird und bin ziemlich gespannt auf die Hardware, die wir in Barcelona zu sehen bekommen werden.

via Caschys Blog

Original-Artikel vom 16. November 2016:

Kürzlich erst wurde das Huawei Mate 9 vorgestellt, ein außerordentlich gut gelungenes Phablet der Chinesen. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns nicht umgehend bereits mit dem nächsten Flaggschiff des Unternehmens befassen können, welches voraussichtlich in einigen Monaten präsentiert wird. Dabei dürfte es sich um das Huawei P10 handeln, welches sich auf Weibo nun angeblich auf ersten Bildern zeigte.

Sollten die Bilder echt sein – und Skepsis ist hier absolut erlaubt – dürften wir erwarten, dass sich das Design gegenüber dem P9 nicht deutlich verändert, aber eben doch anders daher kommt als sein Vorgänger. So fällt auf, dass auf der Rückseite die Kamera-Anordnung mit der Dual-Cam und dem zentralen Blitz zwar beibehalten wird, der darunter befindliche Fingerabdrucksensor jedoch verschwunden ist.

Wundert euch übrigens nicht über den Schriftzug „Hanzo“ an der Stelle, wo eigentlich „Leica“ prangen sollte. Unsere Freunde von huaweiblog.de vermuten hier schlicht einen Platzhalter bei diesem noch nicht finalen Design. Außerdem ist der vermutete Projektname des Huawei P10 – Dreams – mittig zu lesen. Die Antennenführung erinnert ein wenig an ein äußerst bekanntes Smartphone aus Cupertino.

Schauen wir auf die Front, sehen wir auch, was aus dem Fingerabdrucksensor geworden ist:

Ihr seht eine Smartphone-Front, die den üblichen Huawei-Flaggschiffen sehr ähnlich sieht, unterhalb des Displays aber einen Home-Button aufweist – und eben daneben auch einen Sensor für die Fingerabdrücke. Das wäre in Summe eine ziemlich elementare Änderung gegenüber dem P9 und auch deshalb bitte ich euch, diesen Leaks mit einer angemessenen Portion Misstrauen zu behandeln. Sobald wir mehr zu dem Gerät hören, welches in der ersten Hälfte des nächsten Jahres das Aushängeschild Huaweis werden soll, lassen wir es euch selbstverständlich wissen.

Quelle: AndroidPure