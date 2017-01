Huawei P9 Lite (2017): Kommt es als Honor-Smartphone zu uns?

Überraschender Neuankömmling am Huawei-Stand: Das im letzten Jahr veröffentlichte Huawei P9 Lite lässt sich bei der CES in einer neuen, überarbeiteten Version blicken, mit dem Huawei in Lateinamerika auf Kundenfang gehen möchte. Das ist dann auch die schlechte Nachricht für uns: Zu einem Deutschland-Start dieser neuen Ausführung ist bislang noch nichts bekannt. Und die gute Nachricht direkt hinterher: Gut möglich, dass Huawei das identische Gerät als Smartphone der eigenen Tochter-Marke „Honor“ bei uns ins Rennen schickt.

Ein komplett neues Device ist dieses P9 Lite nicht, aber ein paar Punkte haben sich gegenüber dem Vorjahresmodell dennoch geändert, sowohl bei der Optik als auch technisch. Die kompletten Specs dazu können wir euch noch nicht nennen, aber es handelt sich wieder um ein 5,2 Zoll großes IPS-Panel mit FullHD-Auflösung, welches auf uns einen wirklich brillanten Eindruck gemacht hat.

Die Kameras bieten hinten 12 und vorne 8 Megapixel, jeweils mit einer f/2.0er-Blende, hinten sitzt zudem ein LED-Blitz. Angetrieben wird das neue P9 Lite von einem Kirin 655 Octa-Core, dessen acht Kerne mit bis zu 2 GHz takten. Somit gibt es ein Update beim Prozessor und Gleiches gilt auch für die Software: Erstmals erscheint hier nämlich ein Huawei-Smartphone, auf dem von Haus aus bereits Android 7.0 Nougat läuft, selbstverständlich nebst EMUI.

Es bleibt bei 3 GB RAM und 16 GB internem Speicher, wobei die Rede davon ist, dass auf unterschiedlichen Märkten – bei uns eben eventuell als Honor-Smartphone – unterschiedliche Konfigurationen angeboten werden könnten. Eine genannte Alternative wäre eine Ausführung mit 4 GB RAM sowie 32 GB Speicher. Der Akku bleibt mit 3.000 mAh unverändert, dank des effizienteren Prozessors sollte die Akkulaufzeit dennoch leicht verbessert sein.

Wieder einmal liefert Huawei eine (im wahrsten Sinne des Wortes) schöne Kombination aus ordentlicher Technik, günstigem Preis und dennoch ansprechender Verarbeitung bzw. gelungenem Design ab, wobei wir derzeit davon ausgehen, dass das Huawei P9 Lite 2017 in Lateinamerika im Bereich von umgerechnet 250 bis 300 Euro zu haben sein wird. Im Februar soll es dort soweit sein, für den Rest der Welt fehlen uns wie gesagt noch die Infos.

Ich schätze, die wenigsten dürfte es großartig stören, wenn Huawei ein identisches Smartphone tatsächlich in Europa als Honor-Smartphone anbietet. Immerhin bekommt ihr zu einem sehr fairen Preis ein gelungenes Device, welches mit einer soliden Performance und Kamera, fettem Akku, tollem Display und topaktuellem Betriebssystem punkten kann. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es zu den Europaplänen neue Infos gibt.